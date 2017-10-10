وفاة كهل أثناء تأديته صلاة الفجر بالبويرة

شهد نهار الأحد مسجد عمر بن الخطاب بحي أولاد بوشية بعاصمة البويرة حادثة وفاة كهل في الأربعينات من عمره خلال تأديته صلاة الفجر.

حيث لفظ آخر انفاسه إثر تعرضه لسكتة قلبية وهو يؤدي تحية المسجد، ليتم تحويل جثته إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة وسط حالة من الذهول بين المصلين الذين أقروا بحسن أخلاق المعني ومواظبته على أداء الصلوات بالمسجد بانتظام.