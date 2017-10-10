وفاة كهل أثناء تأديته صلاة الفجر بالبويرة

date 2017/10/15 views 576 comments 0
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icon-writer أحسن حراش

شهد نهار الأحد مسجد عمر بن الخطاب بحي أولاد بوشية بعاصمة البويرة حادثة وفاة كهل في الأربعينات من عمره خلال تأديته صلاة الفجر.

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حيث لفظ آخر انفاسه إثر تعرضه لسكتة قلبية وهو يؤدي تحية المسجد، ليتم تحويل جثته إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة وسط حالة من الذهول بين المصلين الذين أقروا بحسن أخلاق المعني ومواظبته على أداء الصلوات بالمسجد بانتظام.

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