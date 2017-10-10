السلطات المحلية في قفص الاتهام تلاميذ ثانوية عمر لاغا ببوزريعة يدرسون وسط المياه القذرة!

يشتكي تلاميذ وأساتذة ثانوية عمر لاغا ببوزريعة من الوضعية الكارثية التي آلت إليها المؤسسة التربوية، بفعل تسرب المياه القذرة في ساحتها، الأمر الذي أضحى يمثل تهديدا لهم.

وقال التلاميذ لـ"الشروق" إنهم سئموا من الوضعية التي آلت إليها مؤسستهم التربوية، بفعل تسرب المياه القذرة بساحة الثانوية، وذلك منذ بداية الدخول المدرسي من دون أن تتدخل السلطات المحلية لإيجاد حل جذري لهذه المعضلة، بدليل أنه منذ بداية الدراسة في الخامس من سبتمبر الماضي وهم يعانون وسط المياه القذرة، التي غالبا ما تتسبب في انتشار الروائح الكريهة ومختلف الحشرات الضالة.

وأضاف محدثونا أنهم طالبوا إدارة الثانوية بإيجاد حل لهذه المعضلة والتي بدورها نقلت الانشغال إلى السلطات المحلية بغرض التدخل العاجل من أجل إيجاد حل جذري لكن من دون جدوى.

وأكد المعنيون أن وضعية الحالية أثرت على تحصيلهم الدراسي بفعل الروائح النتنة التي تنبعث من الساحة، فضلا عن انتشار الحشرات الضارة، وهو ما أثر كثيرا عليهم، وطرحوا علامات استفهام حول سبب تماطل مصالح البلدية في التدخل ومعالجة المشكل، كون إصلاح هذا الخلل يعد إحدى الأولويات فمن غير المعقول أن يمر التلاميذ يوميا على المياه القذرة من دون أن يتحرك أحد.

من جهتهم، دق أساتذة الثانوية ناقوس الخطر من الوضعية الحالية، خاصة أنه من غير المعقول مزاولة الدراسة وتلقين الدروس في مثل هذه الظروف، خاصة أن الوضع قد يتعفن أكثر.