أبدى رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين محمد بقاط بركاني، تحفظات بشأن مشروع القانون التمهيدي الخاص بالصحة، معربا عن ارتياحه لـ"تجميد النص"، موضحا أنه "ينبغي التفكير سويا في إيجاد حلول توافقية لكي لا نكرر خطأ مشروع القانون التمهيدي الخاص بالصحة"، معربا عن ارتياحه لـ"تجميد النص من قبل السلطات".
ودعا المتحدث، الإثنين، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية إلى ضرورة "تحسين النص من خلال قراءة ثانية" كي "لا يتكرر خطأ النص الذي أعده شخصhن أو ثلاثة أشخاص ليس لهم أي اتصال بالواقع الميداني ولا بفرص تطو الصحة"، مضيفا إن الجزائر وصلت إلى وضع "شبه انسداد"، وأشار إلى أن "منظومة الصحة العمومية ليس بإمكانها تقديم خدمات في مستوى متطلبات السكان".
وألح بقاط بركاني على "ضرورة إيجاد حلول توافقية في أقرب الآجال لمشاك الصحة"، مؤكدا أن المجلس الذي يرأسه "شريك للسطات العمومية"، قائلا "لقد التقينا بوزير الصحة الجديد وأعربنا له عن مطالبنا لاسيم وأنه ينتمي إلى السلك الاستشفائي الجامعي"، مقترحا التحرك بسرعة، "لأن الوضع -كما قال - أكثر من حرج جراء قلة الاعتبار وانعدام الأمن الذين يعاني منهم الأطبا ءوشبه الطبيين في الفضاءات العمومية".
وبخصوص مجال التكوين في القطاع، أوضح المتحدث أن "تكوين الأطباء ليس معتبرا ولا يتم بطريقة عصرية"، متأسفا لكون "الطبيب يعاني من نقص ف إمكانيات العمل وهو أمر مستقل عن إرادته". وفيما يتعلق بالأطباء المكونين في الجزائر والممارسين في الخارج، أكد بركاني أن الأمر يتعلق بـ"نزيف حاد" بالنسبة للبلد، مرجعا رحيل هؤلاء الأطباء إلى الظروف الاجتماعية التي لا تشجعهم على البقاء في الجزائر.
وحسب الأرقام التي قدمها، فهناك 5000 طبيب جزائري مسجلين في مجلس نقابة الأطباء الفرنسيين دون احتساب الـ10 إلى الـ20 ألف طبيب آخر يقومون بأعمال صغير في مصالح الاستعجالات بفرنسا وهو أمر "مضر لمنظومتنا الصحية ومستقبل الطبيب الجزائري دون التحدث عن الكارثة إزاء الاقتصاد الوطني الذي يكون أطباء لفائدة بلدان أخرى".
وبهدف التصدي لكل هذه المشاكل، جدد المتحدث استعداد المجلس الذي يرأسه "للمساهمة في إعادة تقويم مهنة الطب"، داعيا "سلطا البلاد إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان الأمن في المستشفيات خصوصا أمن الأطباء". كما دعا إلى الأخذ في الحسبان شروط الممارسة الطبية وتحديد المسؤوليات بجدية في حال اختلال تسيير النشاطات الصحية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1بوتفليقة يمنح الحكومة الضوء الأخضر لطبع النقود
2بن غبريط: أين ذهبت 70 مليون كتاب مدرسي؟
3أويحيى محنّك.. بلخادم أخطأ ومسؤولون "عرقلوا" البنوك الإسلامية
4تخزين مليون طن من البطاطا لكسر الأسعار إلى 45 دينارا
5ندرة في الهواتف النقالة و30 بالمائة زيادة في الأسعار قريبا
Français English
الرأي
صالح عوض
الذين يزرعون الجراح
محمد الهادي الحسني
الوقحون
جمال لعلامي
"المخلية" والأربعون حرامي!
قادة بن عمار
أنت أيضا "جهويّ" يا بلومي!
التهامي مجوري
الحرية
عمار يزلي
حاملو المفاضح!
جمال لعلامي
الأوّلون في "الهربة"!
محمد حمادي
بلد النّصف مليون "مجنون"؟!
حبيب راشدين
إفلاس التهويل البليد بإفلاس البلد
جمال لعلامي
"مهرودة" وفرحانين!
الفيديو
النمساويون يصوتون في انتخابات قد توصل اليمين المتطرف للسلطة
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
دعا إلى قراءة ثانية لنصّ المشروع.. بقاط بركاني:
قانون الصحة المجمّد أعدّه 3 أشخاص لا علاقة لهم بواقع الصحة!
سفيان.ع
أبدى رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين محمد بقاط بركاني، تحفظات بشأن مشروع القانون التمهيدي الخاص بالصحة، معربا عن ارتياحه لـ"تجميد النص"، موضحا أنه "ينبغي التفكير سويا في إيجاد حلول توافقية لكي لا نكرر خطأ مشروع القانون التمهيدي الخاص بالصحة"، معربا عن ارتياحه لـ"تجميد النص من قبل السلطات".
تغطيات ذات صلة
سنخوض غمار المحليات في كل ربوع الوطن ما عدا 5 بلديات في منطقة القبائل
لوح يُهاجم منتقدي القضاة وأحكام العدالة!
تمارين بحرية بين الجزائر والناتو بالمتوسط
قانون الصحة المجمّد أعدّه 3 أشخاص لا علاقة لهم بواقع الصحة!
عمار تو: هذه خريطة الطريق لتنظيم السوق السوداء لـ"الدوفيز"
ودعا المتحدث، الإثنين، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية إلى ضرورة "تحسين النص من خلال قراءة ثانية" كي "لا يتكرر خطأ النص الذي أعده شخصhن أو ثلاثة أشخاص ليس لهم أي اتصال بالواقع الميداني ولا بفرص تطو الصحة"، مضيفا إن الجزائر وصلت إلى وضع "شبه انسداد"، وأشار إلى أن "منظومة الصحة العمومية ليس بإمكانها تقديم خدمات في مستوى متطلبات السكان".
وألح بقاط بركاني على "ضرورة إيجاد حلول توافقية في أقرب الآجال لمشاك الصحة"، مؤكدا أن المجلس الذي يرأسه "شريك للسطات العمومية"، قائلا "لقد التقينا بوزير الصحة الجديد وأعربنا له عن مطالبنا لاسيم وأنه ينتمي إلى السلك الاستشفائي الجامعي"، مقترحا التحرك بسرعة، "لأن الوضع -كما قال - أكثر من حرج جراء قلة الاعتبار وانعدام الأمن الذين يعاني منهم الأطبا ءوشبه الطبيين في الفضاءات العمومية".
وبخصوص مجال التكوين في القطاع، أوضح المتحدث أن "تكوين الأطباء ليس معتبرا ولا يتم بطريقة عصرية"، متأسفا لكون "الطبيب يعاني من نقص ف إمكانيات العمل وهو أمر مستقل عن إرادته". وفيما يتعلق بالأطباء المكونين في الجزائر والممارسين في الخارج، أكد بركاني أن الأمر يتعلق بـ"نزيف حاد" بالنسبة للبلد، مرجعا رحيل هؤلاء الأطباء إلى الظروف الاجتماعية التي لا تشجعهم على البقاء في الجزائر.
وحسب الأرقام التي قدمها، فهناك 5000 طبيب جزائري مسجلين في مجلس نقابة الأطباء الفرنسيين دون احتساب الـ10 إلى الـ20 ألف طبيب آخر يقومون بأعمال صغير في مصالح الاستعجالات بفرنسا وهو أمر "مضر لمنظومتنا الصحية ومستقبل الطبيب الجزائري دون التحدث عن الكارثة إزاء الاقتصاد الوطني الذي يكون أطباء لفائدة بلدان أخرى".
وبهدف التصدي لكل هذه المشاكل، جدد المتحدث استعداد المجلس الذي يرأسه "للمساهمة في إعادة تقويم مهنة الطب"، داعيا "سلطا البلاد إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان الأمن في المستشفيات خصوصا أمن الأطباء". كما دعا إلى الأخذ في الحسبان شروط الممارسة الطبية وتحديد المسؤوليات بجدية في حال اختلال تسيير النشاطات الصحية.