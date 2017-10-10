بعد افتكاكه العضوية.. لمين عصماني لـ"الشروق": لن نترك كرسي الجزائر شاغرا وستكون لنا كلمة في البرلمان الإفريقي

نجح رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار داخل قبة البرلمان، لمين عصماني، في افتكاك عضوية البرلمان الإفريقي، ليصبح أحد ممثلي الجزائر في الهيئة التشريعية للقارة السمراء.

وأكد لمين عصماني في تصريح لـ"الشروق" أنه حان الوقت للبرلمان الجزائري، العودة لواجهة الأحداث الدولية، ولعب أدوار دبلوماسية خاصة على مستوى القارة الإفريقية، التي يجب الدفاع فيها عن أهم القضايا.

واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، داخل مبنى زيغود يوسف، أن الرصيد الدبلوماسي الذي تملكه الجزائر، سيمكنها من القيام بأدوار ريادية على مستوى البرلمان الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية على غرار تصفية الاستعمار التي سيدافع الوفد الجزائري عنها بشراسة، بناء على الضمير والأعراف الدبلوماسية.

وعرفت المؤسسة التشريعية في الفترة الأخيرة، نشاطا كبيرا على مستوى البرلمانات الأجنبية، كان أخرها المشاركة في أشغال جمعية الـ 137 للاتحاد البرلماني الدولي التي يحتضنها قصر تافريش كي بمدينة سانت بيترسبورغ الروسية، والتي تم خلالها ترشيح النائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو لجنة شؤون الأمم المتحدة بالاتحاد البرلماني الدولي الصديق شهاب لمنصب رئيس المجموعة الجيو - سياسية الإفريقية، خلفا للرئيسة الحالية ريبيكا كاداغاي رئيسة البرلمان الأوغندي.