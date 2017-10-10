الوزارة الأولى تنفي

لا تعديل حكومي في الوقت الحالي

date 2017/10/17 views 523 comments 0
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icon-writer محمد.ل

صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني

نفت الوزارة الأولى، الثلاثاء، الأخبار التي تم تداولها، مؤخرا، بشأن وجود مشروع لإعادة هيكلة الحكومة أو تعديل وزاري مرتقب.

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وأكدت الوزارة الأولى في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، أنه "عكس ما تتداوله بعض المصادر، لا يوجد أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة، كما لا يوجد، في الوقت الحالي، أي مشروع لتعديل حكومي".

وتعد المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بتكذيب أخبار حول تعديل حكومي مزعوم.

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