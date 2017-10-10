ضبط 3 تجار مخدرات بتلمسان وأم البواقي توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بجيجل

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بجيجل.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الناجع للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 16 أكتوبر 2017، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بجيجل".

في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من الوادي، برج باجي مختار وعين قزام، ثلاث (03) مركبات رباعية الدفع و(6,38) طن من المواد الغذائية و(12) قنطارا من النحاس ومعدات التنقيب عن الذهب.

في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود وعناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطت (27,3) كيلوغرام من الكيف المعالج و(772) قرص مهلوس بكل من تلمسان وأم البواقي.

من جهة أخرى، تم توقيف (61) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وبشار وأدرار وعين قزام.