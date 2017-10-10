المدير ينفي الاتهامات ويتهم جهات بالتحريض وفبركة الوقائع أولياء يحتجون ويطالبون برحيل مدير مدرسة حي 5 جويلية في بوسعادة

طالب، أولياء تلاميذ المجمع الجديد الواقع في حي 5 جويلية بمدينة بوسعادة بالمسيلة، بضرورة رحيل مدير المؤسسة وتعيين مسؤول جديد لضمان السير الحسن داخل الحرم التربوي وتمدرس أبنائهم في ظروف عادية، مهددين بتصعيد الأمور الى غاية الاستجابة لهذا الانشغال. وعبر الأولياء حسب العريضة التي تحوز"الشروق"نسخة منها والمرفقة بتوقيعاتهم، عن أسفهم لتماطل الوصاية في اتخاذ قرار تحويل المدير بعد طول انتظار وبعد احتجاجات متكررة آخرها الأحد.

ووجه الموقعون على العريضة عدة اتهامات للمدير نتيجة ما أسموه سوء التسيير من خلال الغاء القسم التحضيري، الأمر الذي حرم عددا كبيرا من التلاميذ من حقهم الأول المتمثل في التعليم، واتخاذ قرار أحادي من طرف ذات المسؤول بتوزيع حصة التضامن المخصصة للمعوزين دون اشراك أية جهة، إضافة إلى عدم احترام الأولياء أثناء زياراتهم الى المؤسسة من خلال عدم استقبالهم أو التحجج بانشغاله بأمور أخرى، كما أنه لم يسمح لهم ـ على حد تأكيداتهم ـ بتشكيل الجمعية لحد الآن رغم مطالبتهم بذلك منذ مدة، وطرد جميع عمال الشبكة الاجتماعية مما جعل المؤسسة تغرق في الأوساخ.

وأضاف الأولياء في شكواهم بأن للمدير مسارا مهنيا متذبذبا من خلال توقيفه تحفظيا لمدة 28 يوما خلال السنة الدراسية ماقبل الماضية، إضافة الى توقيف تحفظي آخر موسم 2016/2017 لمدة 66 يوما بسبب تعطيل الدخول المدرسي.

وفي سياق متصل قال في اتصال هاتفي مع"الشروق"بأن هناك من يقوم بتحريض الأولياء لإثارة الفوضى وأن المؤسسة تسير على أفضل حال، وبخصوص إلغاء القسم التحضيري أرجع الأمر الى مصلحة التمدرس، مضيفا بأن لجنة وزارية حلت شهر جانفي العام الماضي وخلصت الى أن المدرسة تسير بطريقة عادية رغم نقص الحراس والعمال، أضف إلى ذلك أنه كان عرضة لاعتداء من طرف زوج معلمة رفضت العمل وتم تحويلها دون عقوبة، موجها أصابع الاتهام الى بعض المفتشين الذين يقومون ـ حسبه ـ بأمور كيدية وأن كل شيء مفبرك.