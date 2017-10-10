مقتل طيار في تحطم مقاتلة إسبانية قرب مدريد

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، الثلاثاء، تحطم طائرة عسكرية من طراز "F-18" في قاعدة جوية قرب العاصمة مدريد، ومصرع قائدها.

ونقلت وكالة الأسوشييتدبرس الأمريكية، عن أحد المتحدثين باسم الوزارة قوله، إن طائرة من طراز "إف 18" تحطمت في قاعدة "توريخون دا أردوز" الجوية أثناء إقلاعها شرق مدريد.

وأضاف المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحادث أسفر عن مصرع قائد الطائرة.

وقال المتحدث، إن الوزارة لا تملك أية تفاصيل حول سبب الحادث الذي وقع حوالي الساعة الـ11 صباحاً بالتوقيت المحلي، التاسعة بتوقيت غرينتش.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سحابة ضخمة من الدخان تتصاعد من منطقة القاعدة التي انطلقت منها الطائرة.

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