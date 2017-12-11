آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
وضع تمثال عين الفوارة في المتحف.. هل هو الحل الأنسب؟
-
لماذا استخدمت إسرائيل إسم الجزائر للإستهزاء بالأمم المتحدة؟!
-
الجزائر والسعودية.. امتحان "التيفو"!
-
أردوغان يهاجم بن زايد: أين كان جدك عندما كان جدي يدافع عن المدينة المنورة؟
-
رخص الإستيراد.. أحد رموز التقشف يسقط
-
عهد التميمى تصفع ضابطا وجنديا إسرائيليا على وجهيهما
-
المرأة العارية.. تمثال أم هوية!
-
ربع مليون عامل مغربي متواجد في الجزائر!
-
رسالة مؤثرة تركتها "خولة" قبل أن تنتحر بسبب لعبة الحوت الأزرق!
-
هل يمكن أن تنهزم أمة فيها أمثال الشهيدين أحمد ياسين وإبراهيم أبو ثريا؟
المسألة يتم معالجتها ضمن اتفاقية 1968
عودة الحركى.. ضجيج في فرنسا وصمت في الجزائر!
- وزير الخارجية الفرنسي: السلطات الجزائرية رفضت دخول بعض الحركى وذويهم للجزائر
قالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إن مسالة تنقل "الحركى" وعائلاتهم بين فرنسا والجزائر، يجري معالجتها من خلال المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن مراجعة اتفاقية 27 ديسمبر 1968، المتعلقة بتنقل الأشخاص.
وأكدت الخارجية الفرنسية أن هذا الملف تم طرحه خلال الزيارة التي قادت وزير الخارجية الأسبق، لوران فابيوس، للجزائر يومي 15 و16 جويلية 2012، وأشارت إلى أن هذه القضية لا تزال المباحثات جارية بشأنها، على أمل إدراجها ضمن البند الجديد المتعلق بتنقل الأشخاص في الاتفاقية السالف ذكرها.
وجاء هذا التأكيد على لسان وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، في رد كتابي على سؤال لأحد نواب "حزب الجمهوريون"، غي تيسيي، أكد من خلاله إقدام السلطات الجزائرية على رفض دخول بعض الحركى وذويهم للجزائر، لزيارة أقارب لهم.
وبحسب مصالح "الكيدورسي"، فإن مطلع شهر نوفمبر المنصرم، شهد زيارة كل من وزير الخارجية، جون إيف لودريان، ووزير الاقتصاد والمالية، برونو لومير، إلى الجزائر، وتباحثا مع السلطات الجزائرية، بخصوص هذه القضية، لكن لم يتم الكشف عن النتيجة التي انتهت إليها تلك المباحثات.
وكان الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أكد خلال زيارته الأخيرة للجزائر بأن مسألة زيارة "الحركى" لمسقط رأسهم، كانت جزء من الملفات التي تمت مناقشتها مع المسؤوليين الجزائريين، لكنه لم يقدم بدوره طبيعة الرد الذي تلقاه من السلطات الجزائرية، ما يؤكد السرية الكبيرة التي يعالج بها هذا الملف الحساس.
أما الطرف الجزائري فلم يسبق له أن خاض في هذه القضية الحساسة علنا على لسان أي من مسؤوليه، في حين تبقى زيارة هذه الفئة المغضوب عليها رسميا وشعبيا، مرفوضة أو مؤجلة، علما أنه تم رفض دخول بعض الحركى وذويهم، ورحلوا من المطارات والموانئ.
وعادة ما تقرن السلطات الفرنسية قضية زيارة "الحركى" للجزائر بممتلكات "الأقدام السوداء"، وهما مسالتان كثيرا ما تفادى الطرف الجزائري إخراجها للعلن، على عكس الطرف الفرنسي الذي لم يتورع في إحراج الجزائريين بخصوص هاتين القضيتين، كلما أتيحت له الفرصة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، قد أكد في الزيارة التي قادته للجزائر في جويلية 2012، أنه طلب من المسؤولين الجزائريين، تمكين الأقدام السوداء من الممتلكات التي تركوها في الجزائر (...)، غير أن وزير الداخلية حينها، دحو ولد قابلية، شعر بإحراج كبي فسارع إلى الرد مؤكدا بأن الملفات التي تمت مناقشتها مع المسؤولين الفرنسيين لم تتعد العشرات.
احمد2017/12/24 على 12:581
نحن في سنة 2018 بعد ايّام قليلة ولازالت فرنسا والمسؤولين الجزائريين يتكلمون عن اتفاقية 27 ديسمبر 1968 وحرية التنقل! عن أي حرية التنقل والجزائري يهان في طابورات طويلة امام القنصليات الفرنسية، ويهان في فرنسا بالمطارات وجل المؤسسات العمومية والخدماتية! وهل حرية التنقل تخص المسؤولين الجزائريين وعائلاتهم للتوجه لفرنسا وفِي المقابل السماح للحركى وابنائهم وللاقدام السوداء بالتنقل والاستثمار في الجزائر ليحتلوا الجزائر ويستعبدوا الجزائريين؟ اذا ما فائدة الاستقلال وتضحية مليون ونصف شهيد وفرنسا لم ترحل؟