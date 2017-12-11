العثمانيون منقذون

دار في هذه الأيام كلام حول دور البطل العثماني فخر الدين باشا الذي حمى المدينة المنورة في ملحمة خالدة من حصار ظالم في الحرب العالمية الأولى، وأود بهذه المناسبة أن أشيد بدور العثمانيين في تحرير الثغور من الغزو الصليبي الإسباني والبرتغالي بالمغرب العربي.

وأبدأ كيف أنصف ابن خلدون العثمانيين فقال في تاريخه ('كتاب العبر' ... ج 5 ص 802، بيروت 1968 ) بأهلية العثمانيين لحكم العالم الإسلامي، وخلافة الخلافة العربية في بغداد، فيقول: "حتى إذا استغرقت الدولة العربية في الحضارة والترف، ولبست أثواب البِلاء والعجز، ورميت الدولة بكَفرة التتر الذين أزالوا كرسي الخلافة وطمسوا روانق البلاد، وأدالوا بالكفر من الإيمان، بما أخذ أهلها عند الاستغراق في التنعم والتشاغل في الملذات والاسترسال في الترف، من تكاسل الهمم والقعود عن المناصرة، والانسلاخ من جلدة البأس وشعار الرجولية؛ فكان من لطف الله سبحانه أن تدارك الإيمان بإحياء رمقه، بأن بعث لهم من هذه الطائفة التركية وقبائلها العزيزة المتوافرة، يدخلون في الدين بعزائم إيمانية وأخلاق بدوية لم يدنسها لؤم الطباع، ولا خالطتها أقذار اللذات، ولا كسر من سورتها غزارة الترف ...وكان مبدأ ذلك واقعة المتوكل، وما حصل بعدها، من تغلب الموالي واستبدادهم بالأمر والسلطان، ونهج السلف منهم في ذلك السبيل للخلف، فكانت لهم دول في الإسلام متعددة، كمثل دولة بني سامان وراء النهر، وبني سبكتكين بعدهم، وبني طولون في مصر، وبني طغج . وما كان بعد الدولة السلجوقية من دولتهم مثل بني خوارزم شاه بما وراء النهر، وبني طغرلتكين بدمشق، وبني زنكي بالموصل والشام، وغير ذلك من دولهم'".

بهذا برر العلامة ابن خلدون بروز الترك على الساحة السياسية والعسكرية وتأسيسهم للخلافة العثمانية، فوصف انحلال العرب وتخليهم عن الشهامة والعزة، ولجوئهم للدعة، فأنقذ الله الإسلام بأن أرسل الأتراك لاستلام أمور الإسلام والمسلمين. وكأنه كان يتحدث عن الأمور في سنة 2017 عندما استلم التركي أردوغان قيادة المسلمين في مواجهة قرار ترامب بتقديم القدس هدية للنظام الصهيوني في تل أبيب.

وأذكر أعمال العثمانيين بالمغرب العربي حيث وصل الأتراك سنة 1516 م أي بعد ربع قرن من سقوط آخر مملكة عربية بالأندلس، فأوقفوا المد الصليبي الإسباني والبرتغالي الذي تمدد بالمغرب بمجرد سقوط آخر إمارة عربية بالأندلس سنة 1492 وقرار الإسبان تمسيح المغرب العربي. حرر الأتراك أكثر من عشرين مدينة ساحلية مغاربية من الاحتلال الإسباني والبرتغالي في ليبيا وتونس والجزائر. لكنهم لم يصلوا المغرب الأقصى فبقيت (سبتة، ومليلة، والجزر الخالدات [الكناري] ، والجزر الجعفرية التي تسمى بالأمازيغية إشنارن بالإسبانية (islas chafarinas) محتلة حتى الآن.

دخل الإخوة الأتراك بابا عرّوج وأخواه القطر الجزائري وحرروا مدنه بما فيها مدينة الجزائر. ومن بين الإخوة الثلاثة استشهد اثنان منهم : بابا عروج وهو يدافع عن مدينة تلمسان، وإلياس وهو يدافع عن مدينة مستغانم. كان الإسبان يسيطرون على ميناء مدينة الجزائر من خلال بنائهم (لقلعة) في مدخله ولمدة عشرين سنة، وفي شهر أيار/مايو سنة 1529 م تمكن خير الدين من تدميرها وتحرير الميناء. حاول شارل الخامس الإسباني السيطرة على إيالة الجزائر التي كانت تقف سدا أمام مدهم الصليبي بالجزائر وتونس، فشن عدة حملات تحطمت كلها في مدينة الجزائر.

وبقيت إيالة الجزائر مسيطرة على البحر الأبيض المتوسط الذي كان يلقب ببحيرة الجزائر، إلى أن سقط أسطول الجزائر مع الأسطول العثماني في معركة نافارينو سنة 1827 أمام الأساطيل الأوروبية ، وبعد ثلاث سنوات أي سنة 1830 احتل الفرنسيون الجزائر.

بهذه الحقائق التي أقدمها للقراء العرب وباختصار أبين الجانب المضيء في الخلافة العثمانية التي يحاول إنكارها عملاء الأمريكان من العرب الصهاينة.