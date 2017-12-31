في أول تعليق له على الاحتجاجات خامنئي: أعداء إيران يثيرون الاضطرابات في البلاد

اتهم الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الثلاثاء، أعداء الجمهورية الإسلامية بإثارة الاضطرابات، وذلك في الوقت الذي استمرت فيه مظاهرات مناهضة للحكومة تفجرت الأسبوع الماضي، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وقال خامنئي على موقعه الإلكتروني الرسمي: "في الأيام الأخيرة، استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة منها المال والسلاح والسياسة وأجهزة المخابرات لإثارة مشاكل للجمهورية الإسلامية".

وأضاف أنه سيلقي كلمة بشأن الأحداث الأخيرة "عندما يحين الأوان".

واليوم (الثلاثاء)، تدخل المظاهرات الإيرانية يومها السادس على التوالي، في مختلف مدن وبلدات البلاد، وهي الأكبر منذ ما يعرف باسم "الثورة الخضراء"، عام 2009.

وإلى حينه، قُتل 22 متظاهراً على الأقل، حسب ما نقلت وسائل إعلامية إيرانية رسمية، فيما يقول معارضون أن العدد أكبر من ذلك. كما تم توقيف 450 شخصاً في طهران، وفق ما ذكرت السلطات المحلية، بالإضافة إلى اعتقال المئات في مناطق متفرقة من البلاد.