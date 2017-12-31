أكد أن دورها مقنع حفتر: الجزائر وسيط محايد في أزمة ليبيا

قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إن الجزائر مؤهلة لأن تلعب دورا حقيقيا في وساطة تخص العملية السياسية في ليبيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "جون أفريك" الأسبوعية، في عددها الصادر، الإثنين، قال المشير خليفة حفتر: "لعلها تستعد لإعداد مبادرة، ولكننا في الوقت الحالي لا ندركها" في إشارة إلى الجزائر.

ونفى حفتر ما إذا كانت الجزائر ستكون أقرب إلى فايز السراج من عدمه، مؤكدًا أن الجزائر بلد شقيق، قائلا: "أنا واثق من أنه إذا حاول الجزائريون الوساطة فسوف يفعلون ذلك بطريقة محايدة".

وأضاف "الجزائر دولة عربية، واتحاد الليبيين مهم جدًا لها، لأن انقساماتها تضر بها وإنها قد تكون الوسيط المحايد الذي يمكن أن يلعب دورًا مقنعا في عملية توحيد ليبيا".

وقال المشير خليفة حفتر، إن لديه تحفظات بشأن خطة غسان سلامة ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، مشيرا إلى أن "خطته تنص أولا على تعديل المواد المطعون فيها من اتفاقية الصخيرات، والتي عفا عليها الزمن".

وأشار إلى أن خطة غسان قد تستغرق سنة أو سنتين ثم تعديل صياغة الدستور والتي لا يمكن أن يتم في أقل من ثلاث سنوات وأخيرا، يمكن أن تجري الانتخابات الليبية، والتى من المقرر في منتصف عام 2018.

وأضاف: "من الضروري تنظيم الانتخابات قبل أن يتمكن المسئولون المنتخبون من الاتفاق على دستور"، متابعا "أنه يجب إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بأكبر قدر من الشفافية، ويجب أن يكون التصويت إلزاميا".

وأوضح: "أننا نعطي الأولوية للمسار السياسى لذلك رأينا أن حل الأزمة في صندوق الاقتراع، لوقف إراقة الدماء، ولكن صبرنا له حدوده، وإذا ثبت أن هذه الطريقة هي طريق مسدود، فلدينا في 10 بالمائة من الأراضي التي تهرب منا الخلايا النائمة التي سوف تكون سهلة لتنشط وهي كارثة تحيط بنا وقد تؤدي إلى نتائج خطيرة".

وقال القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بات "رهينة المليشيات" في العاصمة طرابلس، وأنه لا يملك "أيدي" تُمكّنه من فرض سيطرته على العاصمة.

وكشف أنه خلال لقاءات مع السراج حثه على أن يكون "حازماً" مع الوضع الملتبس في طرابلس، معتبرا أن السراج كان يعده دائما بـ"الحزم"، وتغيير الأوضاع، لكنه لم يكن يفعل شيئا على أرض الواقع.

وعرّج على موضوع سيف الإسلام القذافي بالقول إنه "فقير سياسياً"، ومن السذاجة المراهنة عليه سياسيا في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الرهان عليه سيكون خاسرا، لأنه لا يملك قاعدة تؤهله للعب دور في المرحلة المقبلة.