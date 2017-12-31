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اعتبروه الرجل المناسب للمرحلة
ناشطون يطلقون عريضة لترشيح حمروش
أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عريضة لدعم ترشح رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم باعتباره "رجل المرحلة" كما وصفوه.
ووفق العريضة التي نشرت على منصة "أفاز" وتمت مشاركتها عبر عدة صفحات بموقع "فايسبوك"، فإن أصحاب المبادرة يرون في مولود حمروش الرجل المناسب لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة سواء داخليا أو خارجيا حسبهم.
وحسب أصحاب العريضة فإن رئيس الحكومة الأسبق الذي ترشح عام 1999 للرئاسة، له مسار رجل دولة نزيه ونظرة واضحة ومسؤولة، فضلا عن تاريخه النضالي من أجل السلم والعدالة الاجتماعية.
KAMEL - TIPASA2018/01/08 على 20:151
بغض النظر ان كان نزايها ام لا ...الرجل طاعن في السن و الصورة تبين انه منهك القوى..هل الجزائر بشمالها و جنوبها و من شرقها الى غربها لا يوجد فيها شباب كفئ ???
02018/01/08 على 20:312
_/ قبل إختيار الرئيس يجب إختيار النخبة التي تدير البلاد متكونة من خبراء ودكاترة في جميع المجلات بشرط ان يكونوا نزهاء وهم من يعينون الرئيس الذي يعمل تحت تصرفهم في إدارة شؤون البلاد وهم من يراقبوه
02018/01/08 على 20:313
يديرو الرايس لي بغاو النتيجة ستكون نفسها
نحن شعب لا ينتج ما يأكله
02018/01/08 على 20:354
خليوه يتقاعد ثرانكيل ما كفاوناش مليون شاب جامعي كل واحد عندو الحق في الترشج بشرط ان يكون على اتم استعداد و بصحة جيدة و انتخاب حقيقي بلا زور
ياجزاير راه - طاب القلب2018/01/08 على 20:395
ربي الوحيد من يفهم هذا الامه
بالامس الكل كان يتهجم عليه و يلقبوه بي (حامل المضله) و الان عتبروه الرجل المناسب للمرحلة ???????
Ahmed - Algerie2018/01/08 على 20:486
في الوقت الذي نشاهد دول عظمي يترشح فيها شباب ويحكمها شباب يسارع في الجزائر الي دفع العجائز الذين ينتمون الي القرن الوسطي في السن والتفكير وكان البلد عجز عن تقديم رجال
الوطني - الجزائر2018/01/08 على 20:507
للاسف قبل التطرق للفايسبوك ومن يرشح في هؤلاء سنجدهم نفس الفاسدين نتاج النظام الفاسد هم من يرشح حمروش وغيره من هذا الشياب اصغرهم 60 سنة .... على اخواني الشباب التجند وترشيح شباب بعيدين كل البعد عن ما انتجته المافيا السياسية منذ 1962 الى اليوم خاصة مقاطعة ورفض ترشيح من دمر البلاد وانقلب وايد الانقلاب الذي لم يأتي الا بأثرياء دم سراق .....
ali - alg2018/01/08 على 21:168
يجب على الشباب التطلع الى السطة ليس قدرنا ان يحكمنا شيوخ انهكتهم السنين والفشل هؤولاء المرتزقة همهم الوحيد سرقة كل مايمكن سرقته الزمن اثبت انكم نحس على الجزائر ارحلوا الله لاترحمكم
La Terre des Hommes2018/01/08 على 21:199
انه رجل نظيف و وطنى و يعرف خباية النضام
انه الرجل المناسب منذو 1999
Les Miserables2018/01/08 على 21:2510
حمروش او يوسفى فقط و لا غير لاعادة الامور الى مجراها الطبيعى خالى من اللصوص
احمد2018/01/08 على 21:3711
أفسد رجل
SANS-PITIE2018/01/08 على 21:3912
الراءس القادم سيكون بين اربعة هم : حمروش ,يوسفى,تبون و لعمامرة
اضن ان الاغلبية توافقنى فى الراي
saif - algerie2018/01/08 على 22:1013
من حقيه الترشح هو يعتبر راجل سياسة وكان رئيس الحكومة الاسبق حمروش كان له تفكير جيد ان شاء االله يكون هو رئيس الجمهورية --وانا مستشار له ---قلوا امين لا تبخلونا باكلمة امين.
مواطن2018/01/08 على 22:2814
حمروش مرشح بسم الجبهة الاسلامية للانقاذ مبروك عليك مسبقا