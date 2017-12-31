اعتبروه الرجل المناسب للمرحلة ناشطون يطلقون عريضة لترشيح حمروش

أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عريضة لدعم ترشح رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم باعتباره "رجل المرحلة" كما وصفوه.

ووفق العريضة التي نشرت على منصة "أفاز" وتمت مشاركتها عبر عدة صفحات بموقع "فايسبوك"، فإن أصحاب المبادرة يرون في مولود حمروش الرجل المناسب لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة سواء داخليا أو خارجيا حسبهم.

وحسب أصحاب العريضة فإن رئيس الحكومة الأسبق الذي ترشح عام 1999 للرئاسة، له مسار رجل دولة نزيه ونظرة واضحة ومسؤولة، فضلا عن تاريخه النضالي من أجل السلم والعدالة الاجتماعية.