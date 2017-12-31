تلميذة ثانوية مهددة بالحبس لسرقتها مجوهرات وأحذية شقيقتها بالعاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الحبس النافذ لـ6 أشهر وغرامة بقيمة 50 ألف دج ضد تلميذة مقبلة على اجتياز شهادة البكالوريا، لارتكابها جنحة السرقة.

على أساس الشكوى التي تقدمت بها شقيقتها الكبرى مفادها أنه يوم الوقائع كانت متوجهة إلى عرس إحدى صديقاتها وعندما توجهت إلى خزانتها لأخذ المجوهرات وحذاء العرس اكتشفت اختفاء حذاءين إلى جانب المجوهرات، على إثرها مثلت المتهمة أمام القاضي الجزائي وفق إجراءات الاستدعاء المباشر. واعترفت بالوقائع المنسوبة إليها موضحة أنها لم تعتقد أن ارتداء أحذية شقيقتها التي تتقاسم معها نفس السرير جريمة يعاقب عليها القانون، متفاجئة من سلوك أختها معها، كما أنكرت سرقتها المجوهرات. وأمام غياب الضحية التي تنازلت عن الشكوى بعد أن استرجعت المسروقات. ركزت دفاع التلميذة على البراءة التامة لموكلتها لانعدام أركان الجنحة. واحتياطيا إفادتها بالبراءة لفائدة الشك. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.