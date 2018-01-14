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وزارة الدفاع الوطني:
حجز 10 صواريخ ببرج باجي مختار
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، مساء الاثنين، حجز 10 صواريخ مضادة للأفراد والعربات ببرج باجي مختار على الشريط الحدودي.
ووفق بيان للوزارة "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم 15 جانفي 2018، (10) صواريخ من نوع ((S-5KO مضادة للأفراد و العربات خفيفة التدريع".
وأضاف "هذه العملية الميدانية تأتي لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد قوات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وصدّ كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني".
كوك2018/01/15 على 18:511
ليست جاهزية الجيش و استعداده بل اصرار الالهاب للدخول الى البلاد باي ثمن يجب على الجيش الذهاب الى المصدر للقضاء عليهم مرة واحدة