أوقف 6 طلبة وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، الأحد، بعد مواجهات عنيفة جمعتهم بقوات مكافحة الشغب، التي أجهضت مسيرة ليلية للمقيمين بإقامة "حسناوة1" بتيزي وزو، حين أرادوا الاحتجاج خلالها عن تدني الظروف الاجتماعية بالحي.
وشهدت مدينة تيزي وزو ليلة الأحد، مشادة عنيفة بين الطلبة المقيمين بالحي الجامعي حسناوة1 وقوات مكافحة الشغب، التي حاولت منع مسيرتهم الليلية، احتجاجا على تدهور الخدمات في الإقامة، إلا أن الأمر تحول إلى مواجهات استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع قصد تفريق المحتجين.
المواجهات التي استمرت إلى غاية الواحدة صباحا –حسب- ما أكده شهود عيان، بدأت حين طوقت مصالح الأمن المدخل الرئيس للإقامة ومنعها الطلبة من الخروج في مسيرة كان مقررا وصولها إلى مقر الولاية، حيث واجهها الطلبة بالخروج للشارع المحاذي وغلقه بالعجلات والصناديق المخصصة للقمامة وإضرام النار فيها، كما قاموا برشق رجال الأمن بالحجارة، في حين استعملت الشرطة القنابل المسيلة للدموع، كما قامت حسب مصادر متطابقة بتوقيف 06 طلبة.
الطلبة أكدوا أن منع حركتهم هذه، لن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم في هذه الإقامة التي تشبه أي شيء، حسبهم، إلا الإحياء الجامعية، حيث تنعدم فيها ابسط الخدمات، من تدفئة في الغرف ونظافة في محيط الإقامة ومراحيضها التي تهدد صحتهم، ناهيك عن رداءة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، وتقدمت كل هذه المشاكل أزمة انعدام الأمن في هذا الحرم، الذي يلجه الغرباء بكل أريحية وكثيرا ما اعتدوا على الطلبة خصوصا في الفترة الليلية.
وأضاف هؤلاء أن وضع الإقامة ليس بالخفي على المسؤولين، إذ يطالبون ومنذ سنوات بتحسينها، إلا انه لا حياة لمن تنادي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
الأكثر تفاعلا
13 أشهر حبسا موقوفة النفاذ ضد "بوزيدي" في قضية ميناء بجاية
2العثور على فأر في وجبة عشاء بإقامة جامعية بالبليدة
3انهيار قبة مسجد في طور الإنجاز بالمسيلة
4تاجر يقتل زبونا رفض دفع ثمن علبة عصير ببومرداس
5أساتذة الأطوار الثلاثة يدخلون في إضراب بالجلفة
Français English
الرأي
سليم قلالة
في حاجة إلى هِمّة..
جمال لعلامي
الحيل في ترك الهبل!
صالح عوض
إما أن تعود كاملة أو لا تعود
محمّد الهادي الحسني
«...Président de»
صالح عوض
هل نكسر القيود؟
جمال لعلامي
فاشلون.. متواطئون وضحايا!
عبد الحميد عثماني
صدقتْ بن غبريط وإنْ جارتْ!
صالح عوض
السودان بوابة إفريقيا وجنة العرب المضيعة
محمد بوالروايح
الأمازيغية والنقاش حول شعار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
عمار يزلي
إيلاف قريش
الفيديو
العثور على 12 شقيقا وشقيقة محتجزين ويتضوّرون جوعا
تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ليومين إضافيين
هل تعدّت حكومة أويحيى على صلاحيات الرئيس بوتفليقة؟!
"حلف الشيطان".. هكذا تعمل إيران على إحياء تنظيم القاعدة!
بالفيديو.. مشجعات سعوديات في ملعب لكرة القدم
دونالد ترامب يُهين الأفارقة.. هل هو متشبع بالعنصرية؟!
ماذا يريد السفير الأمريكي من لقاءاته المكثفة مع السياسيين الجزائريين؟
مقاتلة فرنسية تعترض طائرة مدنية جزائرية.. ماذا حدث؟
لاعبة شطرنج تقتحم مسابقات الرجال بلقبي بطلة عالم وأستاذ كبير!
سورة الفرقان: مكية أم مدنية أم مصرية.. سؤال مدرسي خبيث في مصر؟!
احتجوا على تدهور الخدمات بإقامتهم
مواجهات بين الطلبة والشرطة بعد منع مسيرتهم الليلية بتيزي وزو
رانية. م
أوقف 6 طلبة وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، الأحد، بعد مواجهات عنيفة جمعتهم بقوات مكافحة الشغب، التي أجهضت مسيرة ليلية للمقيمين بإقامة "حسناوة1" بتيزي وزو، حين أرادوا الاحتجاج خلالها عن تدني الظروف الاجتماعية بالحي.
تغطيات ذات صلة
وفاة مراهقة وشاب إثر انقلاب قارب "حرّاقة" بوهران
الغاز يقتل سيدتين وطفلا في كوخ بتيارت
تاجر يقتل زبونا رفض دفع ثمن علبة عصير ببومرداس
توقيف مسافر هرب 150 خاتم ذهبي من فرنسا
مواجهات بين الطلبة والشرطة بعد منع مسيرتهم الليلية بتيزي وزو
وشهدت مدينة تيزي وزو ليلة الأحد، مشادة عنيفة بين الطلبة المقيمين بالحي الجامعي حسناوة1 وقوات مكافحة الشغب، التي حاولت منع مسيرتهم الليلية، احتجاجا على تدهور الخدمات في الإقامة، إلا أن الأمر تحول إلى مواجهات استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع قصد تفريق المحتجين.
المواجهات التي استمرت إلى غاية الواحدة صباحا –حسب- ما أكده شهود عيان، بدأت حين طوقت مصالح الأمن المدخل الرئيس للإقامة ومنعها الطلبة من الخروج في مسيرة كان مقررا وصولها إلى مقر الولاية، حيث واجهها الطلبة بالخروج للشارع المحاذي وغلقه بالعجلات والصناديق المخصصة للقمامة وإضرام النار فيها، كما قاموا برشق رجال الأمن بالحجارة، في حين استعملت الشرطة القنابل المسيلة للدموع، كما قامت حسب مصادر متطابقة بتوقيف 06 طلبة.
الطلبة أكدوا أن منع حركتهم هذه، لن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم في هذه الإقامة التي تشبه أي شيء، حسبهم، إلا الإحياء الجامعية، حيث تنعدم فيها ابسط الخدمات، من تدفئة في الغرف ونظافة في محيط الإقامة ومراحيضها التي تهدد صحتهم، ناهيك عن رداءة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، وتقدمت كل هذه المشاكل أزمة انعدام الأمن في هذا الحرم، الذي يلجه الغرباء بكل أريحية وكثيرا ما اعتدوا على الطلبة خصوصا في الفترة الليلية.
وأضاف هؤلاء أن وضع الإقامة ليس بالخفي على المسؤولين، إذ يطالبون ومنذ سنوات بتحسينها، إلا انه لا حياة لمن تنادي.