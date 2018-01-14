احتجوا على تدهور الخدمات بإقامتهم مواجهات بين الطلبة والشرطة بعد منع مسيرتهم الليلية بتيزي وزو

أوقف 6 طلبة وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، الأحد، بعد مواجهات عنيفة جمعتهم بقوات مكافحة الشغب، التي أجهضت مسيرة ليلية للمقيمين بإقامة "حسناوة1" بتيزي وزو، حين أرادوا الاحتجاج خلالها عن تدني الظروف الاجتماعية بالحي.

وشهدت مدينة تيزي وزو ليلة الأحد، مشادة عنيفة بين الطلبة المقيمين بالحي الجامعي حسناوة1 وقوات مكافحة الشغب، التي حاولت منع مسيرتهم الليلية، احتجاجا على تدهور الخدمات في الإقامة، إلا أن الأمر تحول إلى مواجهات استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع قصد تفريق المحتجين.

المواجهات التي استمرت إلى غاية الواحدة صباحا –حسب- ما أكده شهود عيان، بدأت حين طوقت مصالح الأمن المدخل الرئيس للإقامة ومنعها الطلبة من الخروج في مسيرة كان مقررا وصولها إلى مقر الولاية، حيث واجهها الطلبة بالخروج للشارع المحاذي وغلقه بالعجلات والصناديق المخصصة للقمامة وإضرام النار فيها، كما قاموا برشق رجال الأمن بالحجارة، في حين استعملت الشرطة القنابل المسيلة للدموع، كما قامت حسب مصادر متطابقة بتوقيف 06 طلبة.

الطلبة أكدوا أن منع حركتهم هذه، لن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم في هذه الإقامة التي تشبه أي شيء، حسبهم، إلا الإحياء الجامعية، حيث تنعدم فيها ابسط الخدمات، من تدفئة في الغرف ونظافة في محيط الإقامة ومراحيضها التي تهدد صحتهم، ناهيك عن رداءة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، وتقدمت كل هذه المشاكل أزمة انعدام الأمن في هذا الحرم، الذي يلجه الغرباء بكل أريحية وكثيرا ما اعتدوا على الطلبة خصوصا في الفترة الليلية.

وأضاف هؤلاء أن وضع الإقامة ليس بالخفي على المسؤولين، إذ يطالبون ومنذ سنوات بتحسينها، إلا انه لا حياة لمن تنادي.