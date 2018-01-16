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وزارة التجارة:
استيراد قطع الغيار غير ممنوع
نفت وزارة التجارة، الخميس، منع استيراد قطع غيار السيارات، مشيرة إلى أن القرار يخص فقط لواحق المركبات التي يتم تركيبها في الجزائر.
وأكد بيان للوزارة أنها "تعلم الرأي العام أنه يتقرر أبدا تعليق استيراد قطع الغيار الضرورية لصيانة الحظيرة الوطنية للسيارات".
وأضاف أن نظام تأطير الواردات التي تم إقراره مؤخرا، يشمل فقط الأجزاء و اللواحق الموجهة لنشاط صناعة السيارات و المركبات (Kits ) والتي يستوردها حصريا المصنعون المحليون للسيارات المعتمدون من قبل وزارة الصناعة.
طاهر - الجزائر2018/01/18 على 21:011
نريد من الدولة أن تضع مشاريع معلومة الملامح من حيث الزمن و المال لكي تتمكن الجزائر بالنهوض بالتصنيع و التصدير. كنا أحسن من البرازيل و تركيا و ماليزيا و الهند في السبعينات فمن الذي يعطل عجلة النمو الاقتصادي اليوم. قلوا لنا متى الجزائر لا تستورد النفط و متى تتمكن من صناعة سيارتها و متى ستصنع عتادها العسكري و متى ستحاول إرسال صواريخ نحو الفضاء لتضع أقمارا صناعية. نريد أن تكون هناك أجندة معلومة لمخططات اقتصادية.إسرائيل تقول أنها ستستولي على كل المال العالمي في نهاية 2025.قولوا شيء إذا كنتم دولة.
02018/01/18 على 22:34
شكون قالهالك حتى مصنع لم ينجح في السبعينات
zakari - algerie2018/01/18 على 22:492
في الجزائر القوانين تبدل مثل الجوارب ! سياسة غير واضحة و قوانين غير ثابثة !
و حكومة غير ناضجة و الثقة مع الشعب ضاعت