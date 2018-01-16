مشاكل عائلية تكون وراء الجريمة مختل عقليا يذبح شابا في تيبازة

اهتزت مدينة القليعة مساء الاثنين، على وقع جريمة قتل شنعاء، نفذها شاب مختل عقليا في حق شاب آخر بغابة مزفران المحاذية للطريق الوطني رقم 67 الرابط بين ولايتي تيبازة والبليدة، حيث قام بذبحه من الوريد إلى الوريد وتركه يسبح في دمائه وفر إلى وجهة مجهولة.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن وقائع هذه الجريمة تعود إلى أمسية الاثنين حين تلقت فرقة الدرك الوطني بالقليعة في حدود الثامنة مساء بلاغا بوجود جثة شاب بالغابة المحاذية للطريق الوطني رقم 67 بمنطقة مزفران، حيث تنقلت إلى مسرح الجريمة أين وجدت الشاب "ل. م" البالغ من العمر 28 سنة، وسط بركة من الدماء بعد تعرضه للذبح.

وبعد التحريات الأولية تبين أن الضحية كان برفقة فتاة تمكنت من الفرار من مرتكب الجريمة، ولجأت إلى الحاجز الثابت للدرك الوطني غير بعيد عن المكان. وبعد سماع الفتاة والحصول على بعض أوصاف الجاني، سارعت مصالح الدرك إلى توقيف عدد من المشبوهين وعرضتهم على الفتاة، التي تمكنت من التعرف على مرتكب الجريمة "ل.ن" البالغ من العمر 32 سنة.

وبعد إخضاعه للتحقيق تبين أنه يملك بطاقة معوق ذهنيا ويتعاطى حبوب مهدئة، حيث حوّل إلى مستشفى الأمراض العقلية لعرضه على الخبرة الطبية. وتجدر الإشارة إلى أن الضحية غادر المؤسسة العقابية منذ فترة قصيرة بعد قضاء عقوبة السجن، ويرجح حسب مصادرنا أن تكون خلافات عائلية سببا في الجريمة البشعة التي هزت مدينة القليعة على وقعها.