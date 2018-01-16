اهتزت مدينة القليعة مساء الاثنين، على وقع جريمة قتل شنعاء، نفذها شاب مختل عقليا في حق شاب آخر بغابة مزفران المحاذية للطريق الوطني رقم 67 الرابط بين ولايتي تيبازة والبليدة، حيث قام بذبحه من الوريد إلى الوريد وتركه يسبح في دمائه وفر إلى وجهة مجهولة.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن وقائع هذه الجريمة تعود إلى أمسية الاثنين حين تلقت فرقة الدرك الوطني بالقليعة في حدود الثامنة مساء بلاغا بوجود جثة شاب بالغابة المحاذية للطريق الوطني رقم 67 بمنطقة مزفران، حيث تنقلت إلى مسرح الجريمة أين وجدت الشاب "ل. م" البالغ من العمر 28 سنة، وسط بركة من الدماء بعد تعرضه للذبح.
وبعد التحريات الأولية تبين أن الضحية كان برفقة فتاة تمكنت من الفرار من مرتكب الجريمة، ولجأت إلى الحاجز الثابت للدرك الوطني غير بعيد عن المكان. وبعد سماع الفتاة والحصول على بعض أوصاف الجاني، سارعت مصالح الدرك إلى توقيف عدد من المشبوهين وعرضتهم على الفتاة، التي تمكنت من التعرف على مرتكب الجريمة "ل.ن" البالغ من العمر 32 سنة.
وبعد إخضاعه للتحقيق تبين أنه يملك بطاقة معوق ذهنيا ويتعاطى حبوب مهدئة، حيث حوّل إلى مستشفى الأمراض العقلية لعرضه على الخبرة الطبية. وتجدر الإشارة إلى أن الضحية غادر المؤسسة العقابية منذ فترة قصيرة بعد قضاء عقوبة السجن، ويرجح حسب مصادرنا أن تكون خلافات عائلية سببا في الجريمة البشعة التي هزت مدينة القليعة على وقعها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1إعفاء المواطنين من "شهادة السلبية" في ملفات "LPA"
2طائرة جزائرية تعود أدراجها إلى مطار هواري بومدين
3فقدان طفلة في غرق زورق للحراقة بوهران
4معاق حركيا يحرق جسده أمام مقر ولاية بسكرة
5مؤسسات نفطية تستغل عقود التمهين للتوظيف غير القانوني
Français English
الرأي
صالح عوض
لا للتمحور
سلطان بركاني
أيّ إسلام يريده هؤلاء للجزائريين؟
سليم قلالة
هل نحن عاجزون أمام المستقبل؟
جمال لعلامي
زوالية.. دروع بشرية!
صالح عوض
إنها مسألة شرف
محمد الهادي الحسني
التخنزر
صالح عوض
من يخترق الحاجز
جمال لعلامي
"تاع الذراري"!
عبد الحميد عثماني
ترقية الأمازيغية أم الفرنسية؟!
عبد الرحمن الكناني
ماذا يجري في تونس؟
الفيديو
الجزائر والمغرب.. أزمة، فمصافحة، فعناق، فأزمة..!
رئيس ليبيريا جورج ويا يحضر صلاة الجمعة في مونروفيا
هل تجار المخدرات وحدهم من يستحقون الإعدام يا أويحيى؟
الداعية الطاهر سرايش.. يترجّل
21 سنة على رأس النقابة.. ما هو سر عبد المجيد سيدي السعيد؟!
الفلسطينيون يحذرون من الآثار السلبية لقرار واشنطن تجميد المساعدات
شاهد كيف أحرجت كيت ميدلتون الأمير وليام برقصها العلني!
الأئمة الموقوفون.. هل ينفذون فعلا أجندات دولة أخرى؟!
الرئيس الفلسطيني يشن هجوماً لاذعاً على ترامب
تركيا وأمريكا.. أزمة جديدة على وقع طبول الحرب..!
مشاكل عائلية تكون وراء الجريمة
مختل عقليا يذبح شابا في تيبازة
ب. بوجمعة
اهتزت مدينة القليعة مساء الاثنين، على وقع جريمة قتل شنعاء، نفذها شاب مختل عقليا في حق شاب آخر بغابة مزفران المحاذية للطريق الوطني رقم 67 الرابط بين ولايتي تيبازة والبليدة، حيث قام بذبحه من الوريد إلى الوريد وتركه يسبح في دمائه وفر إلى وجهة مجهولة.
تغطيات ذات صلة
ذوو "الحراقة" الناجين يطالبون بالإفراج عنهم
لعبة الحوت الأزرق تُدخل تلميذا المستشفى بالبليدة
مختل عقليا يذبح شابا في تيبازة
مغترب يسلب فتاة 100 مليون بوعد زواج وهمي!
مقتل 35 شخصا في إرهاب الطرقات
وحسب مصادر "الشروق"، فإن وقائع هذه الجريمة تعود إلى أمسية الاثنين حين تلقت فرقة الدرك الوطني بالقليعة في حدود الثامنة مساء بلاغا بوجود جثة شاب بالغابة المحاذية للطريق الوطني رقم 67 بمنطقة مزفران، حيث تنقلت إلى مسرح الجريمة أين وجدت الشاب "ل. م" البالغ من العمر 28 سنة، وسط بركة من الدماء بعد تعرضه للذبح.
وبعد التحريات الأولية تبين أن الضحية كان برفقة فتاة تمكنت من الفرار من مرتكب الجريمة، ولجأت إلى الحاجز الثابت للدرك الوطني غير بعيد عن المكان. وبعد سماع الفتاة والحصول على بعض أوصاف الجاني، سارعت مصالح الدرك إلى توقيف عدد من المشبوهين وعرضتهم على الفتاة، التي تمكنت من التعرف على مرتكب الجريمة "ل.ن" البالغ من العمر 32 سنة.
وبعد إخضاعه للتحقيق تبين أنه يملك بطاقة معوق ذهنيا ويتعاطى حبوب مهدئة، حيث حوّل إلى مستشفى الأمراض العقلية لعرضه على الخبرة الطبية. وتجدر الإشارة إلى أن الضحية غادر المؤسسة العقابية منذ فترة قصيرة بعد قضاء عقوبة السجن، ويرجح حسب مصادرنا أن تكون خلافات عائلية سببا في الجريمة البشعة التي هزت مدينة القليعة على وقعها.