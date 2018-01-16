جابر عصفور يقاطع ندوته في معرض القاهرة للكتاب ميهوبي يصر على تكريم النمنم والوزيرة الجديدة تطير إلى البحرين

قال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي من القاهرة أن تكريم الكاتب والصحفي حلمي النمنم قائم ولم يلغ، لأن الهدف بالأساس ليس تكريم وزير الثقافة السابق وانما – حسبه - المقصود من التكريم هو انه كان من الشخصيات التي عملت وساهمت في دعم التواصل الثقافي بين مصر والجزائر .

وقال ميهوبي على هامش افتتاحه الجمعة، رفقة وزيرة الثقافة المصرية الجديدة إيناس عبد الدايم لفعاليات الطبعة الـ49 من معرض القاهرة للكتاب أن اختيار الجزائر ضيف شرف يؤكد قوة العلاقات الثقافية بين البلدين.

وشهد الافتتاح الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وبصحبتهم عدد من الوزراء والسفراء منهم اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، اللواء ابو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، ياسر القاضي وزير الاتصالات والسفراء نذير العرباوى ( الجزائر)، نجيب بن منيف (تونس)، جمعة مبارك (الإمارات)، عمر ابو عيش سفير مصر بالجزائر، والكاتب الكبير يوسف القعيد مع مجموعة من المثقفين والشخصيات العامة وقيادات وزارة الثقافة.

وتحل على الدورة الحالية دولة الجزائر كضيف شرف واختارت عبد الرحمن الشرقاوي شخصية لهذا العام وذلك مساء الجمعة 26 جانفي، حيث تفقدت جميع الأجنحة لـ 27 دولة مشاركة، من بينهم 15 دولة عربية و9 أجنبية و3 افريقية، إلى جانب أجنحة الوزارات والهيئات مرحبة بالضيوف من مختلف أنحاء العالم وأبدت سعادتها بالمشاركات الضخمة لدور النشر المتعددة، مؤكدة أن الفعاليات الكثيفة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تنتج حراكاً ثقافياً ينعكس إيجابا على المجتمع.

وتناقلت وسائل إعلام مصرية خبر سفر وزيرة الثقافة أمس إلى البحرين لحضور فعاليات المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية بالكثير من الاستغراب، لأنه كان من المزمع تنشيطها رفقة ميهوبي أول فعالية ثقافية هي ندوة اللقاء الفكري.

كما تناولت خبر مقاطعة الناقد ووزير الثقافة الأسبق جابر عصفور ندوته في المعرض حيث أكد عدم إبلاغه أصلا بالموضوع.

وكان من المقرر أن يشارك الدكتور جابر عصفور في ندوة حول عبد الرحمن الشرقاوى والرواية، في الفترة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثالثة عصرا، مع كل من الدكتور حسين حمودة، وثريا العسيلى.