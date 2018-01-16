تحتفي إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في طبعته الثانية المرتقب تنظيمها في الفترة من 20 إلى 26 فيفري الداخل، بالمناضلة والمجاهدة الرمز جميلة بوحيرد اعترافا لما قدمته من تضحيات إبّان الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي في سبيل استقلال بلادها الجزائر.
وتحمل الدورة الثانية من المهرجان شعار "جميلة بوحيرد امرأة ملهمة ومناضلة" تكريما لها وإعزازا بدورها النضالي، والسعي لتعميق العلاقات مع الأشقاء الجزائريين، وأشار المصدر ذاته أنّ الدورة الثانية تترأسها ميرفت التلاوي بعد اختيارها من قبل هيئة أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.
وتشهد التظاهرة عرض زهاء 100 فيلم متنوع بين وثائقي وقصير وطويل، منها 14 فيلما داخل المنافسة الرسمية، 20 عملا في مسابقة الفيلم القصير وأخرى على الهامش، من مختلف دول العالم له علاقة واهتمام بقضايا المرأة في المجتمعات العربية والغربية، وسط حضور ضيوف يمثلون 30 دولة يتقدمهم سينمائيون مخرجون وكتاب سيناريو وفنانون ومنتجون وممثلون.
وكان مدير المهرجان حسن أبوالعلا قد قال بوحيرد ضيف الشرف الطبعة الثانية، وكانت السينما المصرية قدمت عام 1958 فيلماً عن بوحيرد أخرجه يوسف شاهين، مؤكدا في سياق حديثه للصحافة أن بوحيرد ستكون حاضرة في المهرجان وتشارك في الندوات الثقافية والفنية المبرمجة، مشددا أنّها تحتل مكانة كبيرة في قلوب الشعب المصري والعربي.
وكان السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، قد أعلن أوت الماضي عن اختيار المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد لتكون ضيفة شرف الدورة الثانية التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، فضلا عن إهداء الدورة الثانية إليها لتصبح باسم جميلة بوحيرد.
وقال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، إنه التقى السيدة جميلة بوحيرد في منزلها بالعاصمة الجزائرية، ووجه إليها الدعوة لحضور المهرجان ووافقت عليها، مشددة على حبها الكبير لمصر وشعبها، وأعربت عن اعتزازها بالدعم الذي قدمته مصر لثورة الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي، كما رحبت بلقاء سيدات أسوان، خاصة أنها لم تزر أسوان من قبل.
وأكد أبو العلا أن اختيار جميلة بوحيرد لتكون ضيف شرف وإهداء الدورة الثانية من المهرجان إليها، يرجع إلى أنها رمز لنضال المرأة العربية من أجل الحرية، فضلا عن المكانة الكبيرة التي تحتلها في قلوب الشعب المصري والعربي.
وأشار إلى أن إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تعبر عن شكرها الكبير لموقف المناضلة الجزائرية والرمز العربي الكبير السيدة جميلة بوحيرد، وقبولها الدعوة للقاء سيدات أسوان خلال فترة المهرجان.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1نقل الفكاهية عتيقة طوبال إلى المُستشفى العسكري ببوشاوي
2تأثير العلاقات التاريخية الجزائرية الفرنسية على الزواج المختلط
3ميهوبي يصر على تكريم النمنم والوزيرة الجديدة تطير إلى البحرين
4جائزة مي غضوب تفتح باب المشاركة إلى غاية جوان القادم
5فيلم تونسي يعيد الفنان محمد محبوب إلى السينما
Français English
الرأي
حبيب راشدين
نحو نظام ليبرالي هجين
محمد بوالروايح
ثلاثة أيام في ضيافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتلمسان
جمال لعلامي
"البازقة".. و"الحراقة"!
حسين لقرع
حينما تُمارَس الاحتجاجات بمعاقبة المواطنين!
سلطان بركاني
طلبوا الآخرة.. فسادُوا الدّنيا
سليم قلالة
وحدة الكسكسي!
معلومي ياسين
ارفعوا أيديكم عن الرياضة الجزائرية
عبد الناصر
بياض بـ"الأسود"!
التهامي مجوري
دفاع عن الحديث النبوي 2/2
عمار يزلي
حظوظ.. جوية
الفيديو
الخطوط الجوية الجزائرية.. أزمات لا تنتهي!
مقتل ملكة جمال سابقة رميًا بالرصاص في وضح النهار
رد فعل أم وطفليها لحظة صعود سيارة الرصيف بالسعودية
إرهاب الطرقات في الجزائر.. مجزرة أخرى!
رئاسيات مصر.. كل الطرق تؤدي إلى السيسي..!
فضيحة ترميم القصبة برواية مهندس ألماني!
حرب زطشي مع قرباج.. لمصلحة من وضد من؟
الجزائر والمغرب.. أزمة، فمصافحة، فعناق، فأزمة..!
رئيس ليبيريا جورج ويا يحضر صلاة الجمعة في مونروفيا
هل تجار المخدرات وحدهم من يستحقون الإعدام يا أويحيى؟
تحت شعار "بوحيرد امرأة ملهمة ومناضلة"
جميلة بوحيرد ضيفة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
حسان. م / وكالات
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
تحتفي إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في طبعته الثانية المرتقب تنظيمها في الفترة من 20 إلى 26 فيفري الداخل، بالمناضلة والمجاهدة الرمز جميلة بوحيرد اعترافا لما قدمته من تضحيات إبّان الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي في سبيل استقلال بلادها الجزائر.
تغطيات ذات صلة
جميلة بوحيرد ضيفة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
نقل الفكاهية عتيقة طوبال إلى المُستشفى العسكري ببوشاوي
ميهوبي يصر على تكريم النمنم والوزيرة الجديدة تطير إلى البحرين
تأثير العلاقات التاريخية الجزائرية الفرنسية على الزواج المختلط
فيلم تونسي يعيد الفنان محمد محبوب إلى السينما
وتحمل الدورة الثانية من المهرجان شعار "جميلة بوحيرد امرأة ملهمة ومناضلة" تكريما لها وإعزازا بدورها النضالي، والسعي لتعميق العلاقات مع الأشقاء الجزائريين، وأشار المصدر ذاته أنّ الدورة الثانية تترأسها ميرفت التلاوي بعد اختيارها من قبل هيئة أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.
وتشهد التظاهرة عرض زهاء 100 فيلم متنوع بين وثائقي وقصير وطويل، منها 14 فيلما داخل المنافسة الرسمية، 20 عملا في مسابقة الفيلم القصير وأخرى على الهامش، من مختلف دول العالم له علاقة واهتمام بقضايا المرأة في المجتمعات العربية والغربية، وسط حضور ضيوف يمثلون 30 دولة يتقدمهم سينمائيون مخرجون وكتاب سيناريو وفنانون ومنتجون وممثلون.
وكان مدير المهرجان حسن أبوالعلا قد قال بوحيرد ضيف الشرف الطبعة الثانية، وكانت السينما المصرية قدمت عام 1958 فيلماً عن بوحيرد أخرجه يوسف شاهين، مؤكدا في سياق حديثه للصحافة أن بوحيرد ستكون حاضرة في المهرجان وتشارك في الندوات الثقافية والفنية المبرمجة، مشددا أنّها تحتل مكانة كبيرة في قلوب الشعب المصري والعربي.
وكان السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، قد أعلن أوت الماضي عن اختيار المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد لتكون ضيفة شرف الدورة الثانية التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، فضلا عن إهداء الدورة الثانية إليها لتصبح باسم جميلة بوحيرد.
وقال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، إنه التقى السيدة جميلة بوحيرد في منزلها بالعاصمة الجزائرية، ووجه إليها الدعوة لحضور المهرجان ووافقت عليها، مشددة على حبها الكبير لمصر وشعبها، وأعربت عن اعتزازها بالدعم الذي قدمته مصر لثورة الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي، كما رحبت بلقاء سيدات أسوان، خاصة أنها لم تزر أسوان من قبل.
وأكد أبو العلا أن اختيار جميلة بوحيرد لتكون ضيف شرف وإهداء الدورة الثانية من المهرجان إليها، يرجع إلى أنها رمز لنضال المرأة العربية من أجل الحرية، فضلا عن المكانة الكبيرة التي تحتلها في قلوب الشعب المصري والعربي.
وأشار إلى أن إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تعبر عن شكرها الكبير لموقف المناضلة الجزائرية والرمز العربي الكبير السيدة جميلة بوحيرد، وقبولها الدعوة للقاء سيدات أسوان خلال فترة المهرجان.