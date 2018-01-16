كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أنه يجري التفكير لإيجاد آلية عصرية لدفع الغرامات القضائية عن بعد، مؤكدا إن إجراء المثول الفوري مكن من تخفيض نسب الحبس إلى حدود 60 بالمائة ببعض المجالس القضائية.
وأوضح الوزير على هامش تدشينه لمحكمة الأغواط بحي "الوئام" في إطار زيارة قام بها إلى هذه الولاية، الأحد، أن هذه الآلية تسمح للمتقاضي المحكوم عليه نهائيا بدفع الغرامة عن بعد، وأن تجسيدها - كما أضاف - مرتبط بعديد القطاعات على غرار البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، مشيرا الى أن هذه الجهود الرامية إلى عصرنة القطاع تأتي في إطار الإصلاحات التي تبقى "متواصلة" ولا تتوقف ولا ترتبط - كما أضاف - "بظرف أو زمن ما باعتبار أن هناك تفكيرا متجددا يوميا لمفهوم العدالة وتحيينها".
وضمن هذا التوجه، تم استكمال إنشاء مجالس قضائية عبر كافة الولايات، فضلا عن 42 محكمة إدارية، ومن المرتقب تنصيب ست محاكم المتبقية في القريب مع استحداث أربع جهات قضائية استئنافية في القضاء الإداري، كما ذكر وزير العدل حافظ الأختام.
وأضاف لوح، أن جملة الإصلاحات التي يعرفها جهاز العدالة تعد تطبيقا لمقترحات وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح القضاء، والتي بادر بها رئيس الجمهورية في بداية عهدته الرئاسية الأولى، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تركز على استقلالية السلطة القضائية وتنمية المورد البشري.
ومن جانب آخر، كشف وزير العدل حافظ الأختام أن إجراء المثول الفوري، مكن من تخفيض نسب الحبس إلى حدود 60 في المائة ببعض المجالس القضائية، مؤكدا على ضرورة تخصيص قاض خاص بتنفيذ هذا الإجراء.
وقبل ذلك، أشرف الوزير على إطلاق عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية بمجلس قضاء الأغواط، على أن تعمم العملية لاحقا على باقي المجالس القضائية، وقدمت له بمقر المحكمة الجديدة شروحات حول المحاكم الجديدة المستلمة منها والتي توجد قيد الإنجاز.
واختتم لوح، الزيارة بإشرافه بقاعة المحاضرات بمقر الولاية الجديد على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني والذي تابعه على المباشر مسؤولو المجالس القضائية، واستعرض فيه مكاسب وتوجهات القطاع.
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قال إن إجراء المثول الفوري خفض نسب الحبس بـ60 بالمائة
لوح: دفع الغرامات القضائية عن بعد قريبا
سفيان.ع
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أنه يجري التفكير لإيجاد آلية عصرية لدفع الغرامات القضائية عن بعد، مؤكدا إن إجراء المثول الفوري مكن من تخفيض نسب الحبس إلى حدود 60 بالمائة ببعض المجالس القضائية.
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وأوضح الوزير على هامش تدشينه لمحكمة الأغواط بحي "الوئام" في إطار زيارة قام بها إلى هذه الولاية، الأحد، أن هذه الآلية تسمح للمتقاضي المحكوم عليه نهائيا بدفع الغرامة عن بعد، وأن تجسيدها - كما أضاف - مرتبط بعديد القطاعات على غرار البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، مشيرا الى أن هذه الجهود الرامية إلى عصرنة القطاع تأتي في إطار الإصلاحات التي تبقى "متواصلة" ولا تتوقف ولا ترتبط - كما أضاف - "بظرف أو زمن ما باعتبار أن هناك تفكيرا متجددا يوميا لمفهوم العدالة وتحيينها".
وضمن هذا التوجه، تم استكمال إنشاء مجالس قضائية عبر كافة الولايات، فضلا عن 42 محكمة إدارية، ومن المرتقب تنصيب ست محاكم المتبقية في القريب مع استحداث أربع جهات قضائية استئنافية في القضاء الإداري، كما ذكر وزير العدل حافظ الأختام.
وأضاف لوح، أن جملة الإصلاحات التي يعرفها جهاز العدالة تعد تطبيقا لمقترحات وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح القضاء، والتي بادر بها رئيس الجمهورية في بداية عهدته الرئاسية الأولى، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تركز على استقلالية السلطة القضائية وتنمية المورد البشري.
ومن جانب آخر، كشف وزير العدل حافظ الأختام أن إجراء المثول الفوري، مكن من تخفيض نسب الحبس إلى حدود 60 في المائة ببعض المجالس القضائية، مؤكدا على ضرورة تخصيص قاض خاص بتنفيذ هذا الإجراء.
وقبل ذلك، أشرف الوزير على إطلاق عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية بمجلس قضاء الأغواط، على أن تعمم العملية لاحقا على باقي المجالس القضائية، وقدمت له بمقر المحكمة الجديدة شروحات حول المحاكم الجديدة المستلمة منها والتي توجد قيد الإنجاز.
واختتم لوح، الزيارة بإشرافه بقاعة المحاضرات بمقر الولاية الجديد على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني والذي تابعه على المباشر مسؤولو المجالس القضائية، واستعرض فيه مكاسب وتوجهات القطاع.