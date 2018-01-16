انتحار شرطي شنقا داخل منزله بباتنة

أقدم، صباح السبت، شرطي عامل بأمن ولاية باتنة، على وضع حدا لحياته بطريقة مأساوية داخل مسكنه العائلي الواقع بحي باركافوراج شرق مدينة باتنة.

وكان الشرطي، "ع. م" 47 سنة، متزوج وأب لثلاثة أطفال، حيث عثر عليه حوالي الساعة السابعة صباحا مشنوقا بقطعة قماش عبارة عن وشاحه الشخصي.

وقد خلفت حادثة انتحار الشرطي المعروف بأخلاقه العالية ينتمي لعائلة معروفة بالطيبة والسمعة الحسنة على مستوى الولاية، حالة من الصدمة لدى سكان المدينة وزملاء المهنة الذين يشتغل معهم في مصلحة البطاقية الكائنة على مستوى المحافظة المركزية لأمن ولاية باتنة.

وأشارت معلومات أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات ودوافع الانتحار الذي لم يعرف سببه في انتظار النتائج النهائية للتحريات، فيما علم أن الضحية كان صاحب سيرة مثالية وأن المؤشرات الأولية تصب في كونه انتحر تحت وطأة تبعات انهيار نفسي كان يعاني منه وعالج منه على فترات متقطعة.