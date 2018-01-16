قالت أحلام مستغانمي إنها "ستناضل" لتكون منال السورية التي خطفت الأنظار في برنامج اكتشاف المواهب "ذو فويس" في نسخته الفرنسية بطلة للفيلم الذي سيتم اقتباسه من روايتها "الأسود يليق بك" وركزت مستغانمي في التغريدة التي نشرتها على موقعها في توتير على التأكيد أن الدور سيكون للفيلم وليس للمسلسل، حيث أبدت مستغانمي إعجابها بمنال حيث كتبت تقول "في جمالها البكر تكمن فتنتها، لم تكن نجمة، كانت كائنا ضوئياً ليست في حاجة إلى التبرج كي تكون أنثى، يكفي أن تبتسم بحياء.. سأناضل لتكون هذه الصبية يوما بطلة فيلم "الأسود يليق بك" (لا المسلسل) أثق في أصالة معدنها. شكرا لمن تربت على أيديهم".
وتمكنت السورية منال صاحبة الـ22 ربيعا طالبة ماجستير في إحدى الجامعات الفرنسية من إبهار لجنة التحكيم في الموسم السابع من برنامج ذو فويس في نسخته الفرنسية عندما أدت أغنية "هاليلويا" للمغني الكندي برنارد كوين، الإنجليزية، وأتبعتها بأنشودة "ياإلهي" باللغة العربية حيث صفقت لها لجنة التحكيم طويلا وأشادت بموهبتها رغم أن حكام اللجنة لا يفهمون العربية، لكنهم قالوا أن الأغنية لامست شغاف روحهم.
منال أول محجبة تظهر في برنامج مواهب فرنسي وكان ظهورها قد خلف جدلا في فرنسا، حيث تعيش بين متقبل ورافض، لكن أداءها المبهر في البرنامج رفع عدد متابعيها إلى حدود 6 ملايين شخص على الشاشات الفرنسية، إضافة إلى 26 ألف متابع على الانستغرام و16 ألف متابع على اليوتوب. وكانت منال قد صرحت عقب ظهورها على الشاشة وتفاعل المتابعين معها أنها تجد في الموسيقى ملجأ لعواطفها، وأنها تحاول إظهار قدرتها كنوع من الامتنان لوالديها.
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مستغانمي ترشح منال السورية لبطولة "الأسود يليق بك"
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
قالت أحلام مستغانمي إنها "ستناضل" لتكون منال السورية التي خطفت الأنظار في برنامج اكتشاف المواهب "ذو فويس" في نسخته الفرنسية بطلة للفيلم الذي سيتم اقتباسه من روايتها "الأسود يليق بك" وركزت مستغانمي في التغريدة التي نشرتها على موقعها في توتير على التأكيد أن الدور سيكون للفيلم وليس للمسلسل، حيث أبدت مستغانمي إعجابها بمنال حيث كتبت تقول "في جمالها البكر تكمن فتنتها، لم تكن نجمة، كانت كائنا ضوئياً ليست في حاجة إلى التبرج كي تكون أنثى، يكفي أن تبتسم بحياء.. سأناضل لتكون هذه الصبية يوما بطلة فيلم "الأسود يليق بك" (لا المسلسل) أثق في أصالة معدنها. شكرا لمن تربت على أيديهم".
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وتمكنت السورية منال صاحبة الـ22 ربيعا طالبة ماجستير في إحدى الجامعات الفرنسية من إبهار لجنة التحكيم في الموسم السابع من برنامج ذو فويس في نسخته الفرنسية عندما أدت أغنية "هاليلويا" للمغني الكندي برنارد كوين، الإنجليزية، وأتبعتها بأنشودة "ياإلهي" باللغة العربية حيث صفقت لها لجنة التحكيم طويلا وأشادت بموهبتها رغم أن حكام اللجنة لا يفهمون العربية، لكنهم قالوا أن الأغنية لامست شغاف روحهم.
منال أول محجبة تظهر في برنامج مواهب فرنسي وكان ظهورها قد خلف جدلا في فرنسا، حيث تعيش بين متقبل ورافض، لكن أداءها المبهر في البرنامج رفع عدد متابعيها إلى حدود 6 ملايين شخص على الشاشات الفرنسية، إضافة إلى 26 ألف متابع على الانستغرام و16 ألف متابع على اليوتوب. وكانت منال قد صرحت عقب ظهورها على الشاشة وتفاعل المتابعين معها أنها تجد في الموسيقى ملجأ لعواطفها، وأنها تحاول إظهار قدرتها كنوع من الامتنان لوالديها.