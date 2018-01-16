يدخل جعفر قاسم عالم الإخراج السينمائي من بوابة الفيلم الثوري، حيث شرع، الثلاثاء، في إجراء كاستينغ بسينيماتيك وهران لاختيار الوجوه التي ستظهر في فيلمه الجديد "هليوبوليس" الذي أنتجته وزارة الثقافة.
حيث يخوض المخرج المعروف بالسيت كوم والمسلسلات التلفزيونية أول تجربة له في السينما تحت إشراف وزارة الثقافة التي ترعى فيلم هليوبوليس والذي يحمل اسمه بلدة في قالمة، ويتناول مجازر 8 ماي 1945 البشعة التي اقترفتها فرنسا في حق المتظاهرين الجزائريين في سطيف وقالمة وخراطة وسوق أهراس بعد أن خرج الشعب الجزائري للتظاهر سلميا، مطالبا فرنسا بالوفاء بوعودها التي قطعتها بشأن استقلال الجزائر مقابل مشاركته في تحرير فرنسا في الحرب العالمية.
انشغال جعفر قاسم بأول تجربة سينمائية له التي يطرقها من باب الفيلم الثوري، سيجعله يغيب عن دراما رمضان هذا العام لأول مرة في مشواره، حيث تعوّد عليه المفترج الجزائري من خلال المسلسلات الرمضانية على غرار "السلطان عاشور العاشر" ، "جمعي فاميلي"، "ناس ملاح سيتي"، و"موعد مع القدر"، وأعلنت مديرة شركة "برود أرت فيلم" مريم مفتاحي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن انطلاق عملية التصوير ستكون شهر مارس المقبل، حيث كشفت المتحدثة أن إشارة انطلاق عملية التصوير ستكون من العاصمة قبل أن يحط طاقم العمل الرحال بكل من تلمسان سيدي بلعباس، عين تموشنت، حيث تستغرق عملية التصوير عشرة أسابيع على أن يكون العمل جاهزا مطلع العام القادم.
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جعفر قاسم يدخل أول مغامرة سينمائية في الفيلم الثوري "هليوبوليس"
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
يدخل جعفر قاسم عالم الإخراج السينمائي من بوابة الفيلم الثوري، حيث شرع، الثلاثاء، في إجراء كاستينغ بسينيماتيك وهران لاختيار الوجوه التي ستظهر في فيلمه الجديد "هليوبوليس" الذي أنتجته وزارة الثقافة.
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حيث يخوض المخرج المعروف بالسيت كوم والمسلسلات التلفزيونية أول تجربة له في السينما تحت إشراف وزارة الثقافة التي ترعى فيلم هليوبوليس والذي يحمل اسمه بلدة في قالمة، ويتناول مجازر 8 ماي 1945 البشعة التي اقترفتها فرنسا في حق المتظاهرين الجزائريين في سطيف وقالمة وخراطة وسوق أهراس بعد أن خرج الشعب الجزائري للتظاهر سلميا، مطالبا فرنسا بالوفاء بوعودها التي قطعتها بشأن استقلال الجزائر مقابل مشاركته في تحرير فرنسا في الحرب العالمية.
انشغال جعفر قاسم بأول تجربة سينمائية له التي يطرقها من باب الفيلم الثوري، سيجعله يغيب عن دراما رمضان هذا العام لأول مرة في مشواره، حيث تعوّد عليه المفترج الجزائري من خلال المسلسلات الرمضانية على غرار "السلطان عاشور العاشر" ، "جمعي فاميلي"، "ناس ملاح سيتي"، و"موعد مع القدر"، وأعلنت مديرة شركة "برود أرت فيلم" مريم مفتاحي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن انطلاق عملية التصوير ستكون شهر مارس المقبل، حيث كشفت المتحدثة أن إشارة انطلاق عملية التصوير ستكون من العاصمة قبل أن يحط طاقم العمل الرحال بكل من تلمسان سيدي بلعباس، عين تموشنت، حيث تستغرق عملية التصوير عشرة أسابيع على أن يكون العمل جاهزا مطلع العام القادم.