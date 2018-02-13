في اختتام الملتقى المغاربي الأول للمكتبات بالوادي جائزة مغاربية لأحسن مشروع لعصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية

خرجت لجنة التوصيات للملتقى المغاربي الأول ''نحو تطوير وعصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية - الطرق والاستراتيجيات''، الذي احتضنته نهاية الأسبوع المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ''المجاهد الدكتور محمد الطاهر العدواني'' لولاية الوادي، بجملة من التوصيات.

وتشكلت لجنة التوصيات من مدراء للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية لكل من ولاية الشلف، الجلفة، غرداية، بشار، بالإضافة إلى المدير المساعد بمعهد علوم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة، ودكتور في التخصص من جامعة تبسة، برئاسة مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بالوادي، أين خلصت اللجنة إلى توصيات مفادها إعداد دليل خاص بمكتبات المطالعة العمومية على مستوى المغرب العربي، وإنشاء تكتل افتراضي يجمع المكتبات العمومية على مستوى المغرب العربي، بالإضافة للعمل على التكوين المستمر للمكتبيين من أجل مسايرة التطورات الحاصلة في عصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية، وتجسيد جائزة مغاربية سنوية لأفضل مشروع ابتكاري مقدم في مجال تطوير وعصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية.

وصرح رئيس الملتقى المغاربي ومدير المكتبة الرئيسية للمطالعة بالوادي، التجاني تامة، للشروق أن الملتقى عالج إشكالية عدم اكتمال الصورة فيما يخص الطرق والاستراتيجيات في تطوير وعصرنة خدمات المعلومات، بالإضافة للتحديات والرهانات التي تواجهها، لاسيما وأن المكتبات العمومية في الجزائر، بدأت تركز في الآونة الأخيرة على تطوير وعصرنة خدماتها، من خلال إنشاء نظم وقواعد المعلومات المختلفة وتطوير البرامج التقنية وتطويعها، وتوظيف التقنيات في تقديم خدمات المعلومات المتنوعة، وتشكيل البنية والتجهيزات الأساسية لهذه الخدمات، ما يوحي بأن المكتبات قد تخطت مرحلة التنظيم والمعالجة إلى مرحلة تطوير وتقديم خدمات معلومات عصرية.

وتجدر الإشارة أن أشغال الملتقى المغاربي الأول، الذي دام يومين، تضمن أربع جلسات علمية ألقيت خلالها 20 مداخلة لأساتذة وأكادميين جزائريين ومن الدول الشقيقة، تونس، وليبيا، وموريطانيا، والمغرب، بالإضافة لورشتين تطبيقيتين، تصب جميعها في موضوع الملتقى المغاربي الأول ''نحو تطوير وعصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية، الطرق والاستراتيجيات''، حيث تم الإطلاع على مختلف المقترحات المقدمة من قبل المشاركين، من مديري المكتبات، وأساتذة وباحثين.