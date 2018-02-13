خرجت لجنة التوصيات للملتقى المغاربي الأول ''نحو تطوير وعصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية - الطرق والاستراتيجيات''، الذي احتضنته نهاية الأسبوع المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ''المجاهد الدكتور محمد الطاهر العدواني'' لولاية الوادي، بجملة من التوصيات.
وتشكلت لجنة التوصيات من مدراء للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية لكل من ولاية الشلف، الجلفة، غرداية، بشار، بالإضافة إلى المدير المساعد بمعهد علوم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة، ودكتور في التخصص من جامعة تبسة، برئاسة مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بالوادي، أين خلصت اللجنة إلى توصيات مفادها إعداد دليل خاص بمكتبات المطالعة العمومية على مستوى المغرب العربي، وإنشاء تكتل افتراضي يجمع المكتبات العمومية على مستوى المغرب العربي، بالإضافة للعمل على التكوين المستمر للمكتبيين من أجل مسايرة التطورات الحاصلة في عصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية، وتجسيد جائزة مغاربية سنوية لأفضل مشروع ابتكاري مقدم في مجال تطوير وعصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية.
وصرح رئيس الملتقى المغاربي ومدير المكتبة الرئيسية للمطالعة بالوادي، التجاني تامة، للشروق أن الملتقى عالج إشكالية عدم اكتمال الصورة فيما يخص الطرق والاستراتيجيات في تطوير وعصرنة خدمات المعلومات، بالإضافة للتحديات والرهانات التي تواجهها، لاسيما وأن المكتبات العمومية في الجزائر، بدأت تركز في الآونة الأخيرة على تطوير وعصرنة خدماتها، من خلال إنشاء نظم وقواعد المعلومات المختلفة وتطوير البرامج التقنية وتطويعها، وتوظيف التقنيات في تقديم خدمات المعلومات المتنوعة، وتشكيل البنية والتجهيزات الأساسية لهذه الخدمات، ما يوحي بأن المكتبات قد تخطت مرحلة التنظيم والمعالجة إلى مرحلة تطوير وتقديم خدمات معلومات عصرية.
وتجدر الإشارة أن أشغال الملتقى المغاربي الأول، الذي دام يومين، تضمن أربع جلسات علمية ألقيت خلالها 20 مداخلة لأساتذة وأكادميين جزائريين ومن الدول الشقيقة، تونس، وليبيا، وموريطانيا، والمغرب، بالإضافة لورشتين تطبيقيتين، تصب جميعها في موضوع الملتقى المغاربي الأول ''نحو تطوير وعصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية، الطرق والاستراتيجيات''، حيث تم الإطلاع على مختلف المقترحات المقدمة من قبل المشاركين، من مديري المكتبات، وأساتذة وباحثين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي مجددا
2كنت متأكدا من الفوز لمصداقية الجائزة وتفوّق الجزائريين في الدراسات الحداثية
3بوزيد حرز الله يبدع في دار الشعر بتطوان في معرض الدار البيضاء
4جائزة مغاربية لأحسن مشروع لعصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية
Français English
الرأي
حسين لقرع
هل نحن شعبٌ يكره العمل؟!
سلطان بركاني
أهل السنّة أمّةٌ وليسوا طائفة
سليم قلالة
عُذرًا.. شُهداءَنا الأبرار
معلومي ياسين
"الخضر" في مفترق الطرق
عبد الناصر
مجتمعٌ يستورد.. كلّ شيء!
محمد بوالروايح
النخبة المثقفة في الجزائر.. الحاضر الغائب
عمار يزلي
حدّثنا الوزير رواية..
جمال لعلامي
القدّيس وعتريس!
رشيد ولد بوسيافة
أخفقتِ يا بن غبريط!
حبيب راشدين
الدورة الاقتصادية بين التدمير وإعادة الإعمار
الفيديو
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
هل يحال ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
في اختتام الملتقى المغاربي الأول للمكتبات بالوادي
جائزة مغاربية لأحسن مشروع لعصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية
بديع بكيني
خرجت لجنة التوصيات للملتقى المغاربي الأول ''نحو تطوير وعصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية - الطرق والاستراتيجيات''، الذي احتضنته نهاية الأسبوع المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ''المجاهد الدكتور محمد الطاهر العدواني'' لولاية الوادي، بجملة من التوصيات.
تغطيات ذات صلة
بوزيد حرز الله يبدع في دار الشعر بتطوان في معرض الدار البيضاء
كنت متأكدا من الفوز لمصداقية الجائزة وتفوّق الجزائريين في الدراسات الحداثية
جائزة مغاربية لأحسن مشروع لعصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية
"تدمر".. فيلم سوري يعالج جهاد النكاح وهدم الآثار
الشاب نصرو في وهران قريبا بعد انتهاء هذه الإجراءات
وتشكلت لجنة التوصيات من مدراء للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية لكل من ولاية الشلف، الجلفة، غرداية، بشار، بالإضافة إلى المدير المساعد بمعهد علوم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة، ودكتور في التخصص من جامعة تبسة، برئاسة مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بالوادي، أين خلصت اللجنة إلى توصيات مفادها إعداد دليل خاص بمكتبات المطالعة العمومية على مستوى المغرب العربي، وإنشاء تكتل افتراضي يجمع المكتبات العمومية على مستوى المغرب العربي، بالإضافة للعمل على التكوين المستمر للمكتبيين من أجل مسايرة التطورات الحاصلة في عصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية، وتجسيد جائزة مغاربية سنوية لأفضل مشروع ابتكاري مقدم في مجال تطوير وعصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية.
وصرح رئيس الملتقى المغاربي ومدير المكتبة الرئيسية للمطالعة بالوادي، التجاني تامة، للشروق أن الملتقى عالج إشكالية عدم اكتمال الصورة فيما يخص الطرق والاستراتيجيات في تطوير وعصرنة خدمات المعلومات، بالإضافة للتحديات والرهانات التي تواجهها، لاسيما وأن المكتبات العمومية في الجزائر، بدأت تركز في الآونة الأخيرة على تطوير وعصرنة خدماتها، من خلال إنشاء نظم وقواعد المعلومات المختلفة وتطوير البرامج التقنية وتطويعها، وتوظيف التقنيات في تقديم خدمات المعلومات المتنوعة، وتشكيل البنية والتجهيزات الأساسية لهذه الخدمات، ما يوحي بأن المكتبات قد تخطت مرحلة التنظيم والمعالجة إلى مرحلة تطوير وتقديم خدمات معلومات عصرية.
وتجدر الإشارة أن أشغال الملتقى المغاربي الأول، الذي دام يومين، تضمن أربع جلسات علمية ألقيت خلالها 20 مداخلة لأساتذة وأكادميين جزائريين ومن الدول الشقيقة، تونس، وليبيا، وموريطانيا، والمغرب، بالإضافة لورشتين تطبيقيتين، تصب جميعها في موضوع الملتقى المغاربي الأول ''نحو تطوير وعصرنة خدمات المعلومات بالمكتبات العمومية، الطرق والاستراتيجيات''، حيث تم الإطلاع على مختلف المقترحات المقدمة من قبل المشاركين، من مديري المكتبات، وأساتذة وباحثين.