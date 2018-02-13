التقطها المصور الفوتوغرافي خليفة محمّد وفازت بجائزتين دوليتين "خيول تيارت" تفوز بأحسن صورة على "ناشيونال جيوغرافيك"

افتكت خيول تيارت منذ أيّام لقب أفضل صورة على قناة "ناشيونال جيوغرافيك" التلفزيونية، حيث التقط الصورة وشارك بها في المسابقة المصور الفوتوغرافي خليفة محمد المعروف بـ "حامي" أحد أعمدة المصوّرين الفوتوغرافيين الفنيين بولاية تيارت، كما تطرّقت القناة خلال عرضها للصورة إلى تاريخ الخيول الجزائرية الأصيلة والتعريف بالمنطقة الموجودة غرب الجزائر.

وحسب ما أكّده خليفة محمّد، في حديثه للشروق، فإن الصورة التقطت في مركب الخيل "شوشاوى" خلال استراحة الصباح وهي لقطة ينتظرها السيّاح الأجانب يوميا خلال زياراتهم وكذا أبناء المنطقة، حيث يحتل المركب المرتبة السابعة عالميا والأولى إفريقيا، نظرا لشساعة مساحته وتنوّع خيوله الأصيلة.

وسبق للصورة ذاتها الفوز في مسابقات لأحسن صورة سياحية في صالونات دولية في كل من الهند وكندا، كما شارك خليفة في 20 معرضا وطنيا و7 معارض دولية، ويحضر المصور الفوتوغرافي بتاريخ 28 فيفري لمسابقة ولائية تتناول موضوع "أحسن صورة للحياة اليومية" بالتعاون مع مديرية الثقافة لولاية تيارت، حيث يجري التحضير له والبحث عن رعاية التظاهرة التي تضاف إلى حدث آخر يتعلق بأحسن صورة سياحية بين المتوسطات لإشراك تلاميذ المدارس ليكون الهاتف المحمول ايجابيا ويحسن التلاميذ استغلاله في أمور جيّدة، ولما لا، يقول خليفة، أن يكون مستقبلا مادة دراسية في المقرر السنوي للتلاميذ، فالصورة، حسبه، هي ثقافة وتربية وأخلاق وترويج للسياحة والعادات والتقاليد.

ويختص خليفة محمد بالتصوير الفوتوغرافي الفني في صنف "البورتري" بالأبيض والأسود الذي يعد بالنسبة إليه تعبيرا وتجسيدا من نوع آخر للشخصية الموجودة أمامه التي تعبر كل عضو فيها عن أمور وإيحاءات كثيرة.