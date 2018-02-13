آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
-
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
-
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
-
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
-
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
-
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
-
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
-
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
-
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
-
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
خلال سنة 2017
17 ألف متورط في قضايا مخدرات
تورط أزيد من 17 ألف شخص في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، وتم حجز 152 كلغ من القنب الهندي وأزيد من 1 كلغ من الهيروين.
وأوضح بيان حول حصيلة نشاطات مصالح أمن ولاية الجزائر خلال سنة 2017، أنه في إطار مكافحة المخدرات بمختلف أنواعها "أحصت المصالح المعنية 17 ألف و207 مشتبه فيه متورط في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة".
وتورط هؤلاء في 15 ألف و23 قضية تمت معالجتها، فيما تم حجز 152 كلغ من القنب الهندي وهي نسبة "تراجعت كثيرا مقارنة بسنة 2016 أين تم حجز أكثر من 4.5 طن في مقابل حجز 115 ألف قرص مهلوس في مقابل 150 ألف قرص تم حجزها في 2016.
02018/02/23 على 17:301
من ضبط يروج المخدرات ويدخلها البلاد لبيعها يجب اعدامه
طبقوا الاعدام مرة او مرتين وسترون كيف يهرب المهربون كالفئران المذعورة
متتبع .2018/02/23 على 21:16
اين انت يا اويحيا ولا غير البلا بلا للاستهلاك الانتخابي .