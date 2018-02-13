خلال سنة 2017 17 ألف متورط في قضايا مخدرات

تورط أزيد من 17 ألف شخص في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، وتم حجز 152 كلغ من القنب الهندي وأزيد من 1 كلغ من الهيروين.

وأوضح بيان حول حصيلة نشاطات مصالح أمن ولاية الجزائر خلال سنة 2017، أنه في إطار مكافحة المخدرات بمختلف أنواعها "أحصت المصالح المعنية 17 ألف و207 مشتبه فيه متورط في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة".

وتورط هؤلاء في 15 ألف و23 قضية تمت معالجتها، فيما تم حجز 152 كلغ من القنب الهندي وهي نسبة "تراجعت كثيرا مقارنة بسنة 2016 أين تم حجز أكثر من 4.5 طن في مقابل حجز 115 ألف قرص مهلوس في مقابل 150 ألف قرص تم حجزها في 2016.