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نفى وجود تصّدع في الحركة بسبب مؤتمرها
مقري: استفزاز المسؤولين للمضربين زاد الأمر تعقيدا
قال، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري من معسكر، السبت، إن الالتهاب الذي تعرفه الجبهة الاجتماعية حاليا، هو نتيجة حتمية للوضع الإقتصادي الذي تعرفه البلاد، غير أن الأزمة زادت حدتها عن المألوف بسبب التصريحات الاستفزازية للمسؤولين على حدّ قوله.
واتهم مقري عددا من المسؤولين بتغييب لغة الحوار، بعد نعت المحتجين بأوصاف غير لائقة؛ بدليل ما وصف به الوزير الأول أحمد أويحيى المضربين بالقراصنة، وتوجه وزيرة التربية نحو خيار فصل الأساتذة، فيما راح البعض يطعن -حسبه- في وطنية المضربين يقول رئيس حركة مجتمع السلم.
مقري أشار إلى أنّ الحكومة تتخبط حاليا في أزمة لم تجد لها مخرجا بسبب افتقادها للنظرة الإستشرافية؛ وهي أزمة سبق لحركة مجتمع السلم أن حذرت منها قبل خمس سنوات من بلوغها.
المتحدث قال: "إن جميع الدول قد تمر بمراحل عصيبة تنجم عن اهتزاز اقتصادها، غير أنه من العادي أن أزماتها لا تطول بسبب مسارعة مسؤوليها إلى إيجاد مخرج لها، عكس ما هو حاصل في الجزائر أين يتعمد المسؤولون تحويل الشارع إلى معركة بين المحتجين والقوة العمومية". ودعا مقري إلى الحوار كوسيلة لحل المشاكل، نافيا وجود تصدع في الحركة بخصوص تحضير مؤتمرها، مضيفا بأن "قوتها وشدة تماسكها نابعة من متانة مؤسساتها وحرية قراراتها".
02018/02/24 على 22:491
الحل هو إستقالت كل أحزاب المعارضة من البرلمان ووقفهم مع العمال و النقابات وكذلك مع هذا الشعب المحقور
ولي تلميذ / قسنطينة2018/02/24 على 22:512
يا سيد مقري و هل تعتقد ان هؤلاء المسؤولين النقابيين لهم نظرة استشرافية وهم باضرابهم السفيه غير المسؤول وغير المبرر تراهم يتمتعون بنظر استشرافية تحفظ لابنائنا حقوقهم في التحضير لامتحاناتهم و خاصة شهادة البكالوريا التي لا تفصلنا عنها سوى ثلاثة اضهر و هذا الاضراب الحقير اتي على الزرع و الضرع و الاخضر و اليابس انا يا سيد مقري اذهب الى ابعد مما وصفهم به اخمد اويحي فاقول انهم تجردوا من وازع ديني او خلقي أو ضمير مهني فصاروا نموذجا للانتهازية و مصاصي الدماء
02018/02/24 على 23:053
عن اي استفزاز للنقابيين تتحدثون وهم بستفزون الشعب كله بتنصلهم من واجبهم و اهمالهم حقوق التلاميذ عليهم و تصرفاتهم التطاولية على مسؤوليهم المباشرين و عنترياتهم الفارغة جعلت كل كلمات الذم مدحا في حقهم و صفات ملازمة لهم ...