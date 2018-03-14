نسيب: وضعنا مخططا لحماية الأطفال من الغرق في السدود

قال وزير الموارد المائية حسين نسيب، إن الحكومة وضعت برنامجا استعجاليا لمواجهة أزمة العطش والتذبذب في تزويد المواطنين بالماء، خلال الصائفة المقبلة، وهذا لمنع تكرار سيناريو السنوات الماضية، مؤكدا أن نسبة ارتفاع مخزون السدود على المستوى الوطني بلغت 56 بالمائة، مسجلة ارتفاعا بـ500 مليون متر مكعب وهي أعلى نسبة تسجل على مدى ثلاث سنوات الأخيرة.

وأضاف نسيب في تصريح صحفي، الخميس على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفوية، بمجلس الأمة، أن البرنامج الاستعجالي الذي وضعته مصالحه يهدف للقضاء على أزمة المياه الصالحة للشرب، مضيفا أن هذا البرنامج سينطلق مع بداية هذه الصائفة، قائلا: "لن نعيش أزمة ماء مستقبلا".

وفي رده على سؤال بخصوص الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من الغرق في السدود، لاسيما ونحن على أبواب الصيف، حيث يتم تسجيل العديد من حالات الغرق، كشف نسيب عن مخطط جاء بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية لحماية المواطنين من هذه الفضاءات التي تكون قاتلة في الكثير من الأحيان، كاشفا عن لجوء المصالح المحلية لوضع "حاجز" لمنع دخول المواطنين لهذه الفضاءات على غرار ما يتم التحضير له في سد البويرة.