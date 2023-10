Arkab: l’exploitation du gisement de Tala Hamza boostera la croissance économique

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé, samedi, que le gisement de zinc-plomb de Tala Hamza-Oued Amizour (Béjaïa) représentait l’une des plus grandes réserves mondiales de ces métaux stratégiques dont l’exploitation boostera la croissance économique.

Présidant les travaux d’une conférence nationale sous le thème “Raréfaction des ressources minières et positionnement de l’Algérie: rôle du gisement de zinc-plomb de Tala Hamza-Oued Amizour”, au campus Aboudaou de l’Université Abderrahmane-Mira de Béjaïa, en présence de plusieurs ministres et experts, Arkab a précisé que l’Etat “accorde un grand intérêt à ce projet”, en voulant pour preuve les réformes et les mécanismes mis en place pour encourager la recherche, la prospection, l’exploitation et la promotion des entreprises versées dans l’industrie minière et développer le secteur des industries extractives.

Selon lui, ce projet permettra de “booster la croissance économique et l’activité d’investissement, contribuant ainsi à l’augmentation des recettes”.

Le ministre a souligné, dans ce cadre, que la demande mondiale accrue sur les métaux et les produits associés dans de nombreux secteurs industriels avait entraîné leur amenuisement, voire la raréfaction de certains d’entre eux, faisant de l’accès à ces métaux “un enjeu direct sur les marchés internationaux”, d’où la nécessité, a-t-il dit, de “mettre en place des solutions proactives dans le domaine de la recherche, de la prospection et de l’exploitation pour assurer leur disponibilité et répondre à la demande locale tout en renforçant leurs parts sur les marchés mondiaux”.

Dans cette perspective, Arkab a fait observer que “si l’Algérie dispose d’une grande abondance de ressources minérales, tous types confondus, l’activité minière ne représente qu’une part infime du PIB par rapport à d’autres pays”.

Concernant l’organisation de la conférence, Arkab a fait savoir que cette rencontre permettra d’aborder tous les aspects économiques, techniques et environnementaux liés au gisement de zinc-plomb de Tala Hamza-Oued Amizour et d’évoquer ses répercussions économiques et sociales positives sur la région et contribuera à répondre à toutes les interrogations et préoccupations légitimes de la population de la région.

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait ordonné ,en mai dernier lors d’une réunion du Conseil des ministres, d’accélérer la cadence de la réalisation du projet d’exploitation du gisement de zinc-plomb de Oued Amizour, soulignant l’importance économique “majeure” du projet.

Le président Tebboune avait ordonné, à cette occasion, de réduire tous les délais liés aux chantiers techniques secondaires pour accélérer l’entrée en exploitation de ce projet, d’autant que l’étape des régularisations administratives est dépassée.

Il avait également instruit à l’effet “d’adopter le système de travail en équipes 24h/24, pour faire avancer les travaux, au vu de son impact positif au niveau national”.

Un projet sûr pour l’environnement

De son côté, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, a affirmé que “toutes les mesures ont été prises pour protéger l’environnement des éventuels impacts du projets”, rassurant les habitants.

Selon la ministre, “l’étude du dossier de ce projet a fait l’objet d’un suivi permanent par les hautes autorités du pays, à travers des rapports hebdomadaires détaillés envoyés aux services du Premier ministre, pour le tenir informé de l’état d’avancement de l’étude du dossier par le ministère de l’Environnement”.

La ministre a fait état de l’élaboration d’un plan de suivi et de gestion de l’aspect environnemental du projet, contenant toutes les mesures à même de réduire l’éventuel impact de l’exploitation de ce gisement, grâce à l’utilisation de technologies de pointe permettant de réduire les émanations polluantes.

Mme Dahleb a également souligné que “des mesures ont été prises pour suivre le dossier de gestion de l’eau dans cette région”, à travers la mise en place un système de drainage et de collecte des eaux pour en réutiliser 50% dans le système de production industriel du gisement, la protection de la biodiversité et le développement d’un programme de surveillance environnementale pour permettre “une évaluation continue” de l’impact environnemental du projet.

De son côté, le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a souligné que le secteur de l’industrie doit maîtriser les ressources minières avec des moyens technologiques modernes afin de préserver les normes de qualité et environnementales, estimant que cette conférence était l’occasion de tirer parti des recherches universitaires sur les projets miniers et leur rôle dans le développement économique.

La conférence organisée par le ministère de l’Energie et des Mines, en coordination avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a vu la présence des autorités locales, de cadres centraux, de membres de la communauté scientifique et professionnelle des mines et de diplômés dans de nombreuses disciplines liées à l’industrie minière (géologie, exploitation minière, environnement, génie des procédés, chimie, physique et économie).

La rencontre vise à clarifier les enjeux économiques de l’exploitation du gisement de zinc-plomb de Tala Hamza-Amizour ainsi que son mode d’exploitation moderne respectueux de l’environnement.

Le programme de la conférence s’articule autour de deux thèmes (Essor de l’économie et de la géologie minière et Technologies minières et sécurité de l’exploitation) en vue de sortir avec des recommandations visant à enrichir les connaissances sur les ressources minières.