Arrestation de deux suspects impliqués dans une agression à l’arme blanche contre un individu à Oum El Bouaghi

Deux suspects impliqués dans une agression à l’arme blanche contre un individu, dans un quartier de la ville d’Ain Fakroun, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, ont été arrêtés, a indiqué, lundi soir, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

“Suite à une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montrant deux jeunes agressant violemment un individu à l’arme blanche prohibée et s’emparant de ses affaires, dans un quartier de la ville d’Ain Fakroun, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, une enquête a été immédiatement ouverte en coordination avec le parquet compétent à Ain Fakroun par les unités opérationnelles de la sûreté de la Daïra d’Ain Fakroun”, lit-on dans le communiqué.

Les investigations menées par la police judiciaire ont permis “d’exploiter la vidéo, d’identifier les suspects et de les arrêter rapidement”, selon la même source.

