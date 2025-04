Attaf en visite officielle à Tunis

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf est arrivé, mercredi en République tunisienne, pays frère, en sa qualité d’envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour une visite officielle, indique un communiqué du ministère.

La visite s’inscrit “dans le cadre des efforts conjoints visant à renforcer le partenariat et l’intégration entre l’Algérie et la Tunisie, et à examiner les moyens de promouvoir cette coopération aux plus haut niveaux, en consécration des liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage unissant les deux pays frères, et en concrétisation des objectifs ambitieux tracés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de concert avec son frère le Président Kaïs Saïed”, précise le communiqué.

Lors de son séjour en Tunisie, le ministre Ahmed Attaf sera reçu par le Président Kaïs Saïed et tiendra une séance de travail avec son homologue, M. Mohamed Ali Nafti, selon la même source.