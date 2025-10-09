Attaf met en avant la relation enracinée entre l’Algérie et l’ONU

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a mis en avant, mercredi, la relation enracinée, privilégiée et exceptionnelle, unissant l’Algérie et l’Organisation des Nations unies, saluant les efforts de la diplomatie algérienne aux niveaux continental et international en faveur des causes justes.

M. Attaf s’est exprimé lors de la cérémonie de la double célébration de la Journée nationale de la diplomatie algérienne et du 80e anniversaire de la création de l’Organisation des Nations unies”, qu’il a présidée. Le ministre d’Etat a entamé son allocution en transmettant les vœux du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à cette occasion.

Concernant les raisons de la célébration concomitante de ces deux événements, “dont l’un, à dimension nationale, traduit la fierté que représente la diplomatie algérienne pour notre pays, et le second, de portée internationale, reflète la fierté que suscite l’organisation onusienne pour l’humanité”, le ministre d’Etat a mis en avant “la relation enracinée, privilégiée et exceptionnelle entre l’Algérie et l’Organisation des Nations unies qui remonte à la reconnaissance, par cette dernière, de la cause de libération algérienne et son inscription à l’ordre du jour de son Assemblée générale, le 30 septembre 1955, comme première question de décolonisation”.

“En effet, la cause de la libération algérienne a été la première question de décolonisation à être inscrite directement à l’ordre du jour de l’Assemblée générale (AG) de l’ONU, une démarche qui a constitué, à l’époque, un précédent procédural et juridique au sens propre du terme”, a-t-il déclaré.

Quant au caractère exceptionnel de cette relation entre l’Algérie et l’ONU, M. Attaf a souligné que cela procède de “la contribution apportée par la cause de libération algérienne à la consécration du principe du droit des peuples à l’autodétermination au niveau onusien, à travers la résolution historique 1514 portant Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples colonisés, laquelle résolution a été adoptée le 14 décembre 1960, soit trois jours seulement après les grandes manifestations qu’a connues l’Algérie le 11 décembre de la même année, marquant le début de la fin d’un colonialisme d’une cruauté inégalée dans le monde”.

Le ministre d’Etat a, à ce titre, affirmé que cette relation avait également contribué à forger l’identité de la politique étrangère de l’Algérie, fondée sur un attachement indéfectible aux principes, valeurs et idéaux qui ont inspiré et guidé la création notre organisation onusienne, et aux services desquels elle continue à œuvrer”.

“L’Algérie demeure convaincue que l’état de désorientation que connaît aujourd’hui le monde ne trouvera d’issue que par la réhabilitation du rôle central de cette organisation onusienne, qui demeure, aux plans politique, juridique et moral, un pari pour un avenir meilleur, fondé sur l’égalité souveraine des Etats, le rejet de l’agression contre autrui, l’interdiction de s’emparer des territoires d’autrui par la force, la primauté du droit des peuples à l’autodétermination, le règlement pacifique des différends, ainsi que sur l’édification d’un ordre international fondé sur la solidarité et coopération face aux épreuves communes”, a-t-il soutenu.

“Telle est la conviction dont s’est imprégné et sur laquelle s’est appuyé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en définissant les grandes orientations de la politique étrangère de notre pays”, a précisé M. Attaf, notant que “ces orientations sont des repères, des références et des motivations pour la diplomatie algérienne, qui s’emploie à les traduire au niveau de tous les espaces d’appartenance de notre pays en particulier, et au niveau mondial en général”.