Attaf reçoit à New York l’émissaire de l’ONU pour la Libye

L'émissaire onusien a jeté l'éponge

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu, mardi, au siège de la mission algérienne auprès des Nations unies à New York, l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, après la présentation de son dernier rapport au Conseil de sécurité sur la situation en Libye et l’annonce de sa démission de son poste.

Lors de cette rencontre, Attaf a salué « les efforts initiés par Bathily au cours de son mandat pour contribuer au rapprochement des vues entre les parties libyennes et permettre à l’Etat frère de Libye de tourner la page des divergences et de la crise de façon définitive », indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

Les deux parties ont saisi l’occasion pour échanger les vues sur les derniers développements sur la scène libyenne, selon la même source.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite de travail du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger à New York pour participer à une série de réunions ministérielles sur la question palestinienne, chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

L’émissaire de l’ONU pour la Libye jette l’éponge

L’émissaire des Nations unies pour la Libye Abdoulaye Bathily a démissionné, mardi 16 avril, estimant que l’ONU ne peut “agir avec succès” pour soutenir le processus politique face à des dirigeants qui placent “leurs intérêts personnels au-dessus des besoins du pays”.

“J’ai présenté ma démission au secrétaire général” de l’ONU Antonio Guterres, a déclaré le diplomate sénégalais à la presse à l’issue d’une réunion du Conseil de sécurité au cours de laquelle il a dressé un tableau très sombre de la situation en Libye, déchirée par une guerre civile depuis 2011. Démission “acceptée”, a indiqué ensuite le porte-parole du secrétaire général, a rapporté France 24.