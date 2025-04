Attaf s’entretient à Helsinki avec son homologue finlandaise

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu des entretiens, ce jeudi en tête-à-tête à Helsinki avec la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, indique un communiqué du ministère.

Selon la même source, ces entretiens ont été suivis d’une session de travail élargie avec la participation des membres des délégations des deux pays, précisant que les deux parties ont passé en revue les relations d’amitié et de coopération unissant l’Algérie et la Finlande et ont examiné les moyens de les élever à des horizons plus larges.

Aussi, les deux côtés ont souligné « la nécessité de mettre en place des mécanismes institutionnels dédiés au développement de la coopération bilatérale et à l’enrichissement du cadre juridique régissant les relations mutuelles, ainsi que d’encourager l’interaction et la communication entre les milieux d’affaires des deux pays », ajoute le communiqué.

Par ailleurs, les deux ministres ont examiné les évolutions récentes de la situation actuelle aux niveaux régional et international, notamment au Moyen-Orient et dans la région du Sahel, ainsi que la guerre russo-ukrainienne, indique la même source, affirmant que les deux ministres ont réaffirmé « la nécessité de poursuivre la coordination des efforts visant à contribuer à la promotion des valeurs de paix, de justice et de liberté, et à l’élévation des principes du droit international ainsi que des objectifs de la Charte des Nations Unies ».