Attaque sioniste contre le consulat iranien? Décryptage de Hacène Kacimi

Ce qui se produit actuellement au Moyen et Proche-Orient est vraisemblablement un lent processus d’embrasement très préoccupant visant à enfoncer toute la région dans une instabilité et insécurité permanentes servant les visées expansionnistes de l’entité sionistes et les intérêts occidentaux.

C’est ce qu’a déclaré ce lundi l’expert en questions géopolitiques, sécuritaires et de migration, Hacène Kacimi qui s’exprimait à l’émission “L’invité de la rédaction” de la Chaîne III de la Radio algérienne.

« Nous assistons à une succession et superposition de crises qui se développe dans toute la région. A l’origine, le sionisme et ses acteurs radicaux qui mènent une politique du jusqu’au-boutisme prônant la violence et l’extension des territoires occupés avec une volonté d’entraîner plusieurs Etats dans une guerre régionale », a-t-il ajouté.

Il précise à juste titre que « l’attaque du consulat iranien à Damas n’est rien d’autre qu’une volonté manifeste de faire diversion pour détourner l’opinion publique internationale sur le génocide du peuple palestinien qui se poursuit et s’intensifie, et où l’humanité est malmenée dans ses valeurs ».

L’objectif, et qui ne date pas d’aujourd’hui, est celui de poursuivre « le morcellement de la région du Moyen-Orient et le démantèlent des frontières pour installer l’omnipotence et la suprématie de l’entité sioniste ».