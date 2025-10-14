Autorité nationale indépendante des élections: Ouverture de la révision périodique des listes électorales à partir de lundi prochain

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a annoncé mardi dans un communiqué l’ouverture de la période de révision périodique des listes électorales à compter du lundi 20 octobre courant jusqu’au mardi 18 novembre prochain.

La même source a précisé que « conformément aux dispositions de l’arrêté n° 21-01 du 26 Rajab 1442, correspondant au 10 mars 2021, portant loi organique relative au régime électoral, modifié et complété, notamment ses articles 62 et 65, l’Autorité nationale indépendante des élections annonce à tous les citoyens et citoyennes algériens l’ouverture et la clôture de la période de révision périodique des listes électorales, du lundi 20 octobre 2025 au mardi 18 novembre 2025 ».

L’autorité indépendante chargée des élections a invité « les citoyens et citoyennes non inscrits sur les listes électorales, âgés de dix-huit (18) ans révolus au 31 décembre 2025 et remplissant les conditions requises par la loi, à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence ».

Elle a également invité « les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont changé de lieu de résidence à demander leur inscription sur la liste électorale de leur nouvelle commune de résidence ».

Quant aux citoyens inscrits sur les listes électorales qui ont changé d’adresse au sein de la commune de leur lieu de résidence ou dont les données personnelles comportent des erreurs matérielles, l’Autorité nationale indépendante des élections les a invités à «demander leur mise à jour sur la liste électorale de la commune de leur lieu de résidence».

Elle a précisé que les citoyens doivent « se rendre au siège de la délégation communale de l’autorité indépendante de leur lieu de résidence et déposer une demande, selon le cas, accompagnée d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, de 9 heures (09:00) du matin à 16 heures (16:00) tous les jours de la semaine sauf le vendredi et le samedi ».

La même autorité a indiqué que « les citoyens peuvent accéder au site web de l’autorité indépendante pour vérifier leur inscription ou envoyer des demandes d’inscription, de radiation ou de mise à jour de leurs données personnelles via le lien suivant : https://services.ina-elections.dz ».

De même, « les citoyens algériens résidant à l’étranger doivent se rendre dans les représentations diplomatiques ou consulaires algériennes pour demander leur inscription sur les listes électorales selon les mêmes modalités ».