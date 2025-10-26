-- -- -- / -- -- --
Averses orageuses avec rafales de vent sous orages sur plusieurs wilayas du pays

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses affecteront, dimanche et lundi, plusieurs wilayas du pays avec des rafales de vent sous orages, indique dimanche un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance “Orange”, ce BMS concerne les wilayas de Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Mascara, Relizane, Chlef, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel et Skikda avec des quantités de pluie oscillant entre 20 et 40 mm, et ce du dimanche à 21h00 au lundi à 09h00.

