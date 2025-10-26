Averses orageuses avec rafales de vent sous orages sur plusieurs wilayas du pays

De niveau de vigilance “Orange”, ce BMS concerne les wilayas de Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Mascara, Relizane, Chlef, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel et Skikda avec des quantités de pluie oscillant entre 20 et 40 mm, et ce du dimanche à 21h00 au lundi à 09h00.