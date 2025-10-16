-- -- -- / -- -- --
Averses orageuses et chutes de grêle sur plusieurs wilayas du pays vendredi et samedi

Echorouk
Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, affecteront vendredi et samedi plusieurs wilayas du pays, indique jeudi un bulletin étéorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance “Orange”, ce BMS concerne les wilayas de Sidi Bel Abbes, le sud de Tlemcen, Saida, Naama, El Bayadh et Laghouat, avec des quantités de pluie oscillant entre 20 et 40 mm, et ce le vendredi de 00h00 à 23h00.

Ce BMS concerne également les wilayas de Tiaret, Djelfa, Ouled Djellal, M’sila, Tissemsilt, Ain Defla et Médéa, avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 40 mm, de vendredi à 12h00 à samedi à 03h00.

