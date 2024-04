BAC et BEM: la date de l’épreuve d’EPS pour les candidats libres dévoilée

Prévue du 8 au 20 mai prochain

Les candidats libres aux examens du Baccalauréat et du Brevet d’enseignement moyen (session 2024) passeront l’épreuve d’éducation physique et sportive (EPS) durant la période allant du 8 au 20 mai, a annoncé lundi le ministère de l’Education nationale dans un communiqué.

“Le ministère de l’Education nationale informe les candidats libres aux examens du BEM et du Baccalauréat, session 2024, y compris les candidats de l’Office national de l’enseignement et de la formation à distance (ONEFD), que l’épreuve d’éducation physique et sportive aura lieu du mercredi 8 mai au lundi 20 mai 2024”.

Tous les candidats libres concernés par l’épreuve d’éducation physique et sportive doivent retirer leurs convocations via les sites électroniques de l’Office national des examens et des concours (ONEC), (https://bem.onec.dz) et (https://bac.onec.dz) en introduisant le nom d’utilisateur et le numéro confidentiel, et ce à compter “de mardi 16 avril jusqu’au mardi 07 mai 2024”, précise la même source.

Le candidat libre concerné par cette épreuve devrait se présenter au centre d’examen à la date et à l’heure mentionnées sur la convocation, a souligné le ministère.