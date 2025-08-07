Bande de Gaza: Au moins 22 morts et plusieurs blessés dans des frappes israéliennes

Au moins 22 civils ont été tués et d’autres blessés jeudi matin lors de plusieurs frappes israéliennes menées à travers la bande de Gaza, selon des sources médicales.

Des sources hospitalières ont déclaré à Anadolu que des frappes israéliennes avaient visé un appartement résidentiel dans le camp de réfugiés d’Al-Shati, au nord-ouest de la ville de Gaza, faisant trois morts et plusieurs blessés.

Dans le quartier de Sheikh Ridwan, au nord de Gaza, un homme âgé et deux femmes ont été tués lorsque des avions israéliens ont frappé une maison. D’autres personnes ont été blessées.

Plus au centre de la bande de Gaza, quatre Palestiniens, dont deux enfants, ont péri après qu’un appartement résidentiel a été visé dans le camp de réfugiés de Nuseirat-Ouest.

Dans le sud, à Khan Younès, cinq personnes ont été tuées lorsqu’un obus israélien a touché une maison, provoquant un incendie sur les lieux.

Des drones israéliens ont également frappé des tentes abritant des Palestiniens déplacés dans la zone d’Al-Mawasi à Khan Younès, tuant une femme et son enfant.

Par ailleurs, cinq personnes ont été tuées par des tirs israéliens alors qu’elles attendaient une distribution d’aide humanitaire près d’un point de collecte à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

En effet, Israël fait face à une indignation croissante face à sa guerre dévastatrice à Gaza, qui a déjà coûté la vie à plus de 61 100 personnes depuis octobre 2023. L’offensive militaire a ravagé l’enclave et l’a plongée au bord de la famine.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël est également visé par une procédure pour génocide devant la Cour internationale de Justice en lien avec son offensive dans l’enclave palestinienne.