BBC: Un journaliste algérien traité de bédouin a cause de son dialecte

Il a déposé plainte contre la BBC

Ahmed Rouaba, Un journaliste algérien bossant pour le compte de la BBC depuis une dizaine d’années, vient de perdre son procès qu’il avait intenté contre la même chaîne pour discrimination raciale présumée en 2021 suite des faits qui se sont déroulés en 2020.

Selon le Daily Mail, Rouaba affirmait que des rédacteurs lui avaient mené la vie dure durant les six dernières années. Ses collègues lui reprochaient régulièrement qu’il parle souvent en arabe dialectal (Algérien). Chose qui n’a pas été du gout des présents qui lui ont demandé alors de s’exprimer en arabe classique.

Certains d’entre eux ont alors laché des propos qui ont faché le journaliste algérien. Il a été traité notamment de bédouin. Un collègue a déclaré que M. Rouaba parlait “comme un bédouin” – un peuple de tribus nomades en partie basé en Afrique du Nord.

La BBC a reconnu que certains commentaires faits a propos du journaliste étaient “inacceptables”. Cependant, ils ont jugé qu’ils n’avaient pas été dits avec malveillance, ce qui a conduit M. Rouaba a porter l’affaire devant un tribunal.

Ce dernier, qui estime que c’était le point culminant d’une « campagne de discrimination systématique », a décidé de déposer plainte contre la BBC.

Rouaba s’est plaint et la BBC a accepté que les commentaires relatifs a sa culture et a son appartenance ethnique étaient “inacceptables”, mais ils ont finalement décidé qu’ils n’étaient pas destinés de manière “nuisible ou malveillante”.

Il a allégué que ses collègues étaient déterminés a l’évincer et lui faisaient souvent des commentaires racistes, accusant la BBC de “ne rien faire pour le protéger de l’intimidation et des abus raciaux”.

Le tribunal a jugé que ses plaintes ne bénéficiaient pas d’une “perspective raisonnable de succès” car elles avaient été déposées trop tard après coup ou ne faisaient pas “partie d’un acte continu”.

Le journaliste chevronné, qui parle couramment l’anglais et l’arabe, avait rejoint le département du service arabe du BBC World Service en septembre 2012, classant diverses nouvelles et reportages sportifs et des packages d’images d’Algérie.