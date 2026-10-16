Belgique: Deux décès et 14 cas confirmés liés au virus du Nil occidental

Deux personnes sont décédées en Belgique des suites d’une infection par le virus du Nil occidental, alors que 14 cas ont été confirmés, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires belges.

Selon les autorités sanitaires, les deux victimes présentaient des facteurs de risque les exposant à des formes graves de la maladie.

La porte-parole de l’agence flamande de la santé, Anneleen De Sadeleer, a indiqué que ces décès n’étaient pas inattendus, compte tenu de la circulation locale du virus observée depuis plusieurs mois dans le nord du pays.

Elle a rappelé que la grande majorité des infections demeurent asymptomatiques ou bénignes, mais que certaines peuvent entraîner de graves complications neurologiques, notamment chez les personnes âgées et les individus dont le système immunitaire est affaibli.

Face à cette situation, les autorités sanitaires ont annoncé la poursuite des actions de sensibilisation auprès des professionnels de santé et des établissements accueillant des personnes âgées, afin de renforcer les mesures de prévention contre les piqûres de moustiques.

Le virus du Nil occidental est principalement transmis à l’être humain par des moustiques infectés après avoir piqué des oiseaux porteurs du virus. Dans de rares cas, l’infection peut provoquer des atteintes du système nerveux central, notamment des méningites ou des encéphalites.