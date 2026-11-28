Les Algériens continuent, à travers les différentes wilayas du pays, de se rendre aux bureaux de vote qui ont ouvert leurs portes à 08h00, en vue d’élire les membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), pour un mandat de cinq ans.

Dès les premières heures, les électeurs ont afflué de façon remarquable sur les bureaux de vote pour accomplir leur devoir électoral et choisir leurs représentants au sein des Assemblées locales.

Les centres de vote connaissent une organisation rigoureuse visant à faciliter la participation de toutes les franges de la société à ce rendez-vous, tout en veillant à permettre aux électeurs d’exercer leur devoir dans de bonnes conditions organisationnelles.

A ce titre, il a été procédé à l’inspection des urnes et des isoloirs en présence du personnel d’encadrement et des représentants des candidats, avant l’ouverture des urnes.

Le personnel d’encadrement des bureaux et les observateurs veillent au bon déroulement de l’opération électorale, conformément aux dispositions légales en vigueur, en prévision de l’étape de dépouillement et de l’annonce des résultats préliminaires dès la fin de l’opération de vote prévue ce soir à 19h00.

Toutefois, le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) peut, en cas de besoin, décider de prolonger la fermeture des bureaux de vote jusqu’à 20h00 au maximum.

Il convient de rappeler que le corps électoral s’élève à 24.236.959 électeurs à l’échelle nationale, dont les suffrages sont disputés par 6.052 listes électorales en lice, réparties en 428 listes candidates pour les élections des APW et 5.624 listes pour les élections des APC.

Ces listes comprennent 5.765 listes partisanes, 24 alliances de partis et 263 listes indépendantes, selon les données de l’ANIE.