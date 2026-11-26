La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, mercredi soir, les nominations dans les différentes catégories des CAF Awards 2026, dont celle du plus beau but de l’année, où trois Algériens sont en lice pour décrocher le prix.

Il s’agit de l’ailier de l’équipe nationale Adil Boulbina, du milieu offensif du MC Alger, Zinédine Ferhat et de la capitaine de la sélection féminine, Marine Dafeur.

Boulbina est en lice grâce à son but décisif inscrit face à la RD Congo (1-0, après prolongation), en huitième de finale de la CAN-2025. Cette réalisation avait permis aux Verts de valider leur billet pour les quarts de finale de la compétition.

De son côté, le milieu offensif du MC Alger Zinédine Ferhat, a été retenu pour son but marqué lors de la rencontre face à Al-Hilal du Soudan (2-1), en phase de groupes de la Ligue des Champions.

Chez les dames, la capitaine de la sélection féminine, Marine Dafeur figure également dans la liste pour sa réalisation lors du match de la sélection algérienne face au Kenya (2-0), à la CAN-2026.

En dehors des trois représentants algériens, deux Sud-Africains sont également nominés : Aubrey Modiba et Teboho Mokoena, tous deux pour leurs buts inscrits lors de la confrontation entre Mamelodi Sundowns et l’AS FAR.

Le Cameroun est, pour sa part, représenté par deux joueuses, Grace Mendoua et Maeva Nyadjou, nominées pour leurs réalisations à la CAN féminine 2026.

A noter que l’USM Alger figure aussi parmi les nominés des CAF Awards 2026, dans la catégorie du meilleur club masculin de l’année, à la faveur de son sacre en Coupe de la Confédération.

La cérémonie de remise des trophées se tiendra le 2 décembre prochain à Lagos, au Nigeria.

APS