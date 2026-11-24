Le député sénégalais Guy Marius Sagna à Echorouk :

Au Sénégal, la question de la restitution des restes humains conservés en France refait surface. Le député à l’Assemblée nationale sénégalaise et membre du Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Guy Marius Sagna, a relancé le débat sur le sort des dépouilles de résistants sénégalais, toujours conservées dans des institutions muséales françaises.

En septembre 2026, le parlementaire a adressé une question officielle au gouvernement sénégalais, avant de renouveler sa démarche à travers une question écrite en octobre dernier. Il demande aux autorités de son pays d’engager des démarches auprès de la France afin d’obtenir la restitution de crânes et de restes humains appartenant à des résistants sénégalais, conservés dans des musées français.

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Dans un entretien accordé à Echorouk, Guy Marius Sagna revient sur l’histoire de ces dépouilles : « En 1891, l’officier français Émile Roux a fait don de six crânes au musée Broca, à Paris. Cinq appartenaient à des hommes exécutés à Bakel, le 25 janvier 1891. Le sixième était celui d’un homme tué à Gouloumbou. Nous avons également le cas de Mamadou Lamine Dramé, dont le crâne est mentionné dans un ancien inventaire français, même si son identification formelle reste à établir. Par ailleurs, le Muséum national d’histoire naturelle de Paris a reconnu détenir au moins 106 restes humains d’origine sénégalaise, selon un recensement encore provisoire. »

Le militant panafricaniste dénonce ce qu’il qualifie de « colonisation des morts ».

« C’est ce que j’appelle le colonialisme des morts. Des Africains ont été tués, leurs corps ont été arrachés à leurs communautés et transformés en objets d’étude. La domination coloniale s’est ainsi poursuivie jusque dans les corps de nos défunts. Nous exigeons que toute la lumière soit faite sur ces pratiques, que ces restes humains soient identifiés et qu’ils soient restitués », affirme-t-il.

Après avoir été interpellé par le député, le gouvernement sénégalais a indiqué n’avoir engagé aucune demande officielle auprès de la France pour obtenir la restitution de ces restes humains. Il a justifié cette absence de démarche par le manque de sollicitations des familles et de recommandations de la part des chercheurs, tout en assurant qu’il ne ménagerait aucun effort pour faire avancer le dossier.

Une réponse qui ne satisfait pas Guy Marius Sagna. « Depuis quand l’État doit-il attendre une initiative des familles ou des chercheurs pour rechercher les restes de ses morts ? Nous demandons la publication du bilan des travaux de la Direction du patrimoine culturel ainsi que des conclusions de la commission mise en place en 2021. Nous exigeons également que des démarches officielles soient immédiatement engagées auprès de la France, avec un calendrier précis. J’ai par ailleurs annoncé mon intention de proposer la création d’une mission parlementaire d’information », déclare-t-il.

Et d’insister : « Nous attendons des actes, pas des déclarations de bonnes intentions. »

En 2023, la France s’est dotée d’un cadre législatif permettant la restitution de restes humains à leurs pays d’origine. Elle a notamment procédé à la restitution de restes humains à Madagascar.

Pour Guy Marius Sagna, le dossier des crânes sénégalais constitue un véritable test de la volonté française de faire face à l’héritage des violences coloniales.

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« La France ne peut pas prétendre tourner la page de la colonisation tout en continuant de conserver, dans ses institutions, les restes humains de personnes victimes de la violence coloniale. Nos frères algériens connaissent bien cette réalité. Ce combat concerne nos deux peuples, mais aussi de nombreux autres peuples africains. La France a adopté une loi en 2023 et restitué trois crânes à Madagascar en 2025. Elle doit désormais faciliter l’identification des autres restes humains et leur restitution, ouvrir ses archives et assumer ses responsabilités historiques », estime-t-il.

Le député appelle également les gouvernements africains à prendre leurs responsabilités : « Nos États doivent eux aussi assumer les leurs. Nous ne pouvons pas dénoncer la domination coloniale tout en restant passifs face à ses conséquences. La souveraineté ne consiste pas seulement à refuser la domination sur les vivants. Elle implique également de refuser que les conséquences de la colonisation continuent de s’exercer sur nos morts. »

Au-delà des restes humains, la France conserve également dans ses musées de nombreux objets et biens culturels provenant de ses anciennes colonies, dont certains ont été acquis dans des conditions liées à la conquête et à la domination coloniales.

« Depuis 2017, nous entendons parler de la restitution du patrimoine africain. Neuf ans plus tard, les musées français conservent encore près de 150 000 objets africains. Combien en ont-ils restitué aux pays du continent ? Seulement 29, selon un bilan publié en mai 2026 ! Vingt-neuf objets pour tout un continent ! À ce rythme, combien de siècles faudra-t-il pour restituer les biens pillés pendant la colonisation ? », s’interroge le député sénégalais.

Guy Marius Sagna estime qu’il est désormais nécessaire de traiter cette question avec davantage de sérieux. Il évoque notamment la restitution au Sénégal d’un sabre présenté comme ayant appartenu à El Hadj Omar Tall, alors que des documents historiques remettent en question cette attribution et tendent à l’associer plutôt à son fils, Ahmadu Tall.

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« Une commission spéciale a été mise en place en 2021. Où en sont ses travaux ? Combien de demandes officielles de restitution de biens ont été formulées ? Quels résultats ont été obtenus ? La France doit assumer ses responsabilités, mais nos États africains doivent également prendre les leurs », souligne-t-il.

En conclusion de son entretien avec Echorouk, Guy Marius Sagna tient à rappeler que la restitution ne saurait être présentée comme un geste de générosité de la part de l’ancienne puissance coloniale. « Nous ne demandons pas la charité. Les biens qui nous ont été arrachés ne doivent pas nous être restitués comme s’il s’agissait de cadeaux. Nous exigeons des actes. La souveraineté ne se proclame pas seulement, elle s’exerce. »

Propos recueillis par Madjid Serrah