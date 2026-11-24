Prisons sionistes

L’occupation sioniste fait délibérément de la gale un instrument de torture physique et psychologique contre les détenus palestiniens, en les privant de médicaments et de soins médicaux, favorisant ainsi la propagation de la maladie et aggravant leurs souffrances dans des conditions de détention particulièrement difficiles.

Ce refus délibéré de fournir des soins révèle l’instrumentalisation des souffrances sanitaires des détenus comme moyen de pression et d’atteinte à leur dignité humaine, transformant leurs corps en terrain ouvert à différentes formes de torture et de négligence médicale.

L’occupant sioniste procède également au transfert et à la répartition des détenus infectés dans les différentes cellules, favorisant ainsi la propagation à grande échelle de la maladie, tout en continuant de les priver de soins, une situation qui aurait entraîné la contamination de 80 % des détenus dans l’ensemble des prisons et centres de détention.

Le porte-parole de la Commission palestinienne des affaires des prisonniers et des libérés, Thaer Chreiteh, a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que les maladies dermatologiques, notamment la gale, connaissent une propagation croissante dans les prisons de l’occupation sioniste, en raison des conditions de détention difficiles imposées aux prisonniers palestiniens et de leur privation systématique de produits d’hygiène, de médicaments et de soins adaptés.

M. Chreiteh a expliqué que, depuis le déclenchement de la guerre génocidaire contre la bande de Ghaza et l’intensification des vastes campagnes d’arrestations en Cisjordanie, l’occupation sioniste a recouru à «différentes méthodes punitives visant à rendre la vie des détenus encore plus dure et éprouvante, en les privant des conditions les plus élémentaires d’une vie humaine».

Ces pratiques «comprennent la privation des prisonniers de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que la confiscation de leurs vêtements et de leurs couvertures, les contraignant à porter les mêmes habits pendant de longs mois, dans des cellules dépourvues de conditions d’hygiène, sans compter la mauvaise qualité de la nourriture qui leur est servie», a-t-il ajouté.

Ces conditions ont ainsi créé «un environnement propice à la propagation de la gale et d’autres maladies dermatologiques, dont les cas se sont aggravés au sein des prisons, au point de devenir parmi les affections les plus répandues chez les détenus, provoquant des souffrances chez des dizaines, voire des centaines d’entre eux», a-t-il souligné.

Le même responsable a estimé que ces pratiques s’inscrivent dans le cadre d’une «politique de punition et de vengeance à l’encontre des prisonniers palestiniens», mettant en garde contre «les graves conséquences de la détérioration persistante des conditions sanitaires et humanitaires dans les prisons de l’occupation, en l’absence de soins médicaux et de conditions élémentaires d’hygiène».

La gravité de la situation ne réside pas uniquement dans la propagation de la maladie, mais également dans le retard et l’interruption des traitements. Les détenus continuent ainsi de souffrir de démangeaisons intenses, d’inflammations cutanées et de douleurs qui les privent de sommeil et de repos, alors qu’ils ne disposent même pas des moyens les plus élémentaires pour prendre soin de leur santé et prévenir de nouvelles infections.

Dans ce cadre, le porte-parole de la Commission a révélé que la propagation de la gale touche également les détenues de la prison de Damon, où des témoignages font état de fortes démangeaisons et d’une dégradation de leur état de santé.

Les enfants palestiniens détenus sont également touchés par ces infections, a relevé M. Chreiteh, ce qui accentue les inquiétudes quant aux conséquences de l’absence de prise en charge sanitaire de cette catégorie particulièrement vulnérable.