Deux sénateurs démocrates américains ont appelé lundi le secrétaire d’État Marco Rubio à faire pression sur Israël pour qu’il autorise l’entrée de davantage de matériel destiné à faire face à l’hiver dans la bande de Gaza, où de fortes pluies ont inondé plus de 70 000 tentes.

« Monsieur le Secrétaire d’État, nous vous exhortons à user de l’influence des États-Unis pour lever tout obstacle à l’acheminement vers Gaza de matériel de secours, d’abris et d’autres fournitures essentielles pour l’hiver en quantité suffisante », ont écrit les sénateurs Jeanne Shaheen et Brian Schatz dans une lettre adressée à Marco Rubio.

Les deux élus ont estimé que les procédures israéliennes de contrôle et d’autorisation pouvaient retarder ou bloquer l’entrée de nombreuses fournitures. Ils ont également indiqué que Kerem Shalom restait le seul point de passage ouvert à l’aide humanitaire.

Selon leur lettre, le département d’État et le Conseil de la paix ont informé le Congrès des difficultés liées aux restrictions israéliennes sur les articles dits « à double usage ». Parmi les articles interdits figurent des piquets de tente en bois et d’autres éléments indispensables à l’installation d’abris.

Les sénateurs ont demandé à Marco Rubio d’obtenir l’autorisation immédiate d’acheminer les tentes, les bâches, les couvertures et les autres fournitures déjà entreposées à l’extérieur de Gaza. Ils ont aussi appelé à ouvrir d’autres points de passage, à publier une liste convenue à l’avance de biens humanitaires essentiels exemptés des contrôles liés au double usage et à rétablir l’accès des organisations humanitaires internationales expérimentées à l’enclave.

« De même que nous pouvons tous convenir que le Hamas doit désarmer et ne doit plus être autorisé à gouverner Gaza, nous pouvons certainement nous accorder sur le fait que réparer les tentes, éviter que des personnes vivent au milieu des eaux usées et permettre à des enfants transis de froid de se réchauffer relève d’une obligation humaine élémentaire », ont-ils écrit.

Le 11 novembre, l’ONU avait indiqué que plus de 150 000 tentes achetées par des partenaires humanitaires et des États membres attendaient, à l’extérieur de Gaza, l’autorisation d’y entrer. « Nous avons besoin que les autorités israéliennes coopèrent et délivrent les autorisations nécessaires pour que nous puissions faire entrer ces tentes », avait déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint de l’ONU.