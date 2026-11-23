Environ 400 établissements scolaires en Allemagne ont reçu des alertes à la bombe par courriel, a rapporté lundi le quotidien allemand Bild.

Dans le sud-ouest du pays, la police de Fribourg a confirmé avoir reçu plusieurs signalements, notamment via son numéro d’urgence. Elle a indiqué que, selon les premiers éléments dont elle disposait, plus de 450 établissements scolaires avaient reçu ces menaces dans le Land de Bade-Wurtemberg.

Les courriels, tous rédigés dans les mêmes termes selon la police, auraient été envoyés avec pour objet « La mort vous attend ». Les enquêteurs cherchent à en identifier les auteurs.

Dans l’est du pays, la police de Thuringe a ouvert une enquête pour trouble à l’ordre public par la menace de commettre des infractions. À ce stade, les enquêteurs estiment que les menaces ne sont pas crédibles et recommandent aux établissements de ne pas évacuer leurs locaux.

Quelques établissements avaient toutefois déjà renvoyé les élèves chez eux lundi matin, selon un porte-parole de la police. Des patrouilles ont été dépêchées sur place.

Des alertes à la bombe ont également visé plusieurs établissements en Basse-Saxe, ont confirmé les ministères régionaux de l’Intérieur et de l’Éducation, sans préciser combien étaient concernés.

Les établissements qui reçoivent une menace sont invités à contacter la police et à déposer plainte.

En novembre, des milliers d’établissements scolaires avaient déjà été visés par des menaces en Italie, où de nombreuses écoles avaient été évacuées.