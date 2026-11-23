Le ministre des Finances, Mohamed Lamine Lebbou, a instruit les responsables de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) et de la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM) de prendre les dispositions nécessaires au relèvement des plafonds de paiement par carte interbancaire (CIB), au profit des particuliers et des entreprises, a indiqué hier dimanche un communiqué du ministère.

Ces instructions, contenues dans une correspondance portant le numéro 3090, datée du 22 novembre 2026, s’inscrivent dans le cadre de la promotion des moyens de paiement scripturaux et de l’élargissement de l’utilisation des moyens de paiement électronique.

Dans ce cadre, l’ABEF est chargée de coordonner avec les banques l’identification des plafonds actuellement en vigueur et l’élaboration d’une proposition de nouveaux plafonds, selon les catégories de clientèle et les canaux de paiement. Cette proposition devra préciser les limites applicables par opération et par période, ainsi que les modalités d’information des titulaires de cartes.

Pour sa part, la SATIM est chargée, en coordination avec les banques, d’identifier et de mettre en œuvre les adaptations techniques nécessaires à l’application des nouveaux plafonds.

Le ministre des Finances a demandé aux deux organismes de lui transmettre conjointement, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la correspondance, une proposition de nouveaux plafonds, accompagnée d’un calendrier de déploiement précisant les responsabilités de chaque intervenant, les étapes de mise en œuvre et les modalités de suivi.